Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Desde que su hija tenía apenas siete meses, Andrea Estévez relata que su vida ha transcurrido entre hospitales, trámites y la búsqueda constante de atención médica para Lauthen Samantha Rico Estévez, quien hoy tiene seis años. De acuerdo con su testimonio a El Nuevo Día, Samantha enfrenta varios diagnósticos médicos, entre los que se encuentran epilepsia, retraso en el neurodesarrollo, hipotonía muscular ocular y paladar hendido. Más recientemente, en 2023 fue diagnosticada además con autismo y sordomudez, lo que ha significado nuevas necesidades de atención y acompañamiento.

Sigue a PULZO en Discover

Andrea enfatiza que uno de los principales retos ha sido acceder al seguimiento en neuropediatría, algo que, según cuenta, ha solicitado sin éxito durante los últimos cuatro años a la Nueva EPS, la entidad de salud en la que su hija está afiliada. “Hace cuatro años la Nueva EPS no me quiere brindar una cita con neuropediatría. Ella convulsiona cada rato”, expresó. Además de las dificultades para conseguir citas especializadas, relata complicaciones con el acceso a medicamentos anticonvulsivos desde hace dos años, terapias de fonoaudiología y terapia física, los cuales, sostiene, no son suficientes ni constantes.

La situación económica también ha supuesto un obstáculo. Andrea menciona que, ante la negativa de la EPS para proveer los pañales que su hija necesita de manera permanente, se ha visto en la necesidad de instalar una venta de obleas, helados y bolis en su casa para obtener los recursos y cubrir ese gasto. En 2023, Samantha tuvo que someterse a una exodoncia dental por descalcificación, lo que impulsó a Andrea a solicitar una valoración nutricional que, según explica, no ha logrado obtener.

La familia se trasladó de Bogotá a Ibagué en mayo de 2026 y, desde entonces, Andrea afirma que el proceso de solicitud de servicios médicos comenzó prácticamente de cero, debido a que muchas de las órdenes médicas expedidas en Bogotá ya no tendrían validez en Tolima. La madre asegura que ha presentado tutelas y derechos de petición, pero que esas acciones se ven nuevamente obstaculizadas por la burocracia y cambios de jurisdicción.

Andrea manifiesta especial preocupación por las convulsiones que sufre Samantha y la falta de valoración neurológica oportuna. También ha gestionado, sin resultado, el ingreso de su hija a algún espacio educativo tanto en Bogotá como en Ibagué. La Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, consultada por El Nuevo Día, indicó que el caso quedó en revisión y que todas las respuestas pertinentes se entregan directamente a los familiares o pacientes. Andrea espera que el caso de su hija sea escuchado por las autoridades y obtenga una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo accede una familia a citas médicas de neuropediatría en la Nueva EPS?

De acuerdo con el relato de Andrea Estévez dado a El Nuevo Día, aunque la solicitud de citas en neuropediatría para su hija ha sido constante durante cuatro años, la respuesta de la Nueva EPS ha sido negativa o postergada. Esto sugiere que el procedimiento puede verse obstaculizado por falta de agenda, vencimiento de órdenes médicas o trámites administrativos derivados del cambio de ciudad.

¿Qué implica el diagnóstico de hipotonía muscular ocular y cómo afecta la vida diaria?

La hipotonía muscular ocular, mencionada por Andrea Estévez, implica una disminución del tono muscular en los músculos de los ojos. Esta condición puede afectar el movimiento ocular y, en combinación con otros diagnósticos, impacta la capacidad de la niña para movilizarse, coordinar movimientos y realizar actividades cotidianas, lo que convierte en indispensable la atención médica y terapéutica constante.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.