Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del 18 de septiembre estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, tras el hallazgo de un cilindro sospechoso abandonado a un costado de la vía de acceso al penal. La presencia de este objeto encendió las alarmas de las autoridades locales y motivó la movilización de un equipo especializado en explosivos, que verifica si el cilindro representa algún riesgo para la seguridad de los funcionarios, internos y habitantes de la zona. La intervención tuvo como propósito priorizar la protección de quienes circulan cerca del centro penitenciario y prevenir hechos que pudieran poner en peligro a la comunidad.

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Según información reportada desde la zona, efectivos del Batallón Caldas, adscritos a la Quinta Brigada del Ejército, arribaron prontamente al lugar y procedieron a acordonar el sector. En consecuencia, tanto el tránsito vehicular como peatonal permanece restringido en ese punto, mientras avanzan las indagaciones. La medida busca garantizar la integridad de todas las personas mientras los técnicos antiexplosivos desarrollan su labor y descartan la existencia de amenazas adicionales.

El objeto fue hallado acompañado de una cartulina con un mensaje específico, aparentemente dirigido hacia funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Aunque gran parte del texto permanecía cubierta, la información recuperada señala una mención directa a los funcionarios de esta entidad en Girón y cierra con la expresión: “Atentamente La Estructura...”. Este detalle elevó la preocupación entre las autoridades penitenciarias y de orden público, pese a que hasta el momento no se haya podido establecer la relación del mensaje con grupos organizados.

Hasta ahora, no hubo confirmación oficial de que el cilindro contenga material explosivo; el contenido real del objeto sigue bajo análisis de los técnicos antiexplosivos. Este incidente ocurre en un contexto de especial atención sobre la cárcel de Palogordo, tras la reciente orden de trasladar a Digno Palomino, quien es señalado como jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’, desde la penitenciaría La Picota, en Bogotá, hasta este centro de máxima seguridad. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si existen conexiones entre ambos hechos.

Palogordo también alberga a otros reclusos clasificados como de alta peligrosidad, por ejemplo alias ‘Negro Óber’, trasladado en agosto desde la cárcel de Itagüí. Por ahora, el acceso al penal sigue cerrado hasta que finalice la inspección. El procedimiento se mantiene bajo estrictos controles para descartar cualquier amenaza dentro y fuera de las instalaciones.

¿Por qué fue necesario un operativo en la cárcel de Palogordo en Santander?

El operativo fue necesario debido al hallazgo de un cilindro abandonado en la vía de acceso a la cárcel de Palogordo, lo que generó preocupación por la posible presencia de explosivos. Las autoridades acordonaron el sector y restringieron el paso para permitir que los técnicos especializados verificaran si el objeto representaba un riesgo.

¿Cuál es el contexto de seguridad en la cárcel de Palogordo tras el traslado de Digno Palomino?

El contexto de seguridad en Palogordo es especialmente sensible tras la orden de trasladar a Digno Palomino, señalado jefe de ‘Los Pepes’, desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia este penal. La presencia de internos de alta peligrosidad, como alias ‘Negro Óber’, refuerza la alerta sobre la seguridad interna y externa del establecimiento, aunque no se ha confirmado una conexión directa entre estos hechos y el reciente hallazgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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