Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, se convirtió el 18 de septiembre de 2026 en el centro de una polémica tras la difusión de una carta enviada por algunos de sus habitantes, quienes manifestaron inquietud ante la posible llegada de Gustavo Petro para residir en dicho lugar. La situación se hizo pública a través de la periodista D’arcy Quinn, quien compartió la información en redes sociales. De acuerdo con la comunicación firmada por algunos residentes, hasta la fecha no existe evidencia documental que certifique un contrato de arrendamiento o una negociación concreta para que Petro habite en ese conjunto.

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En la carta, los firmantes pidieron que cualquier eventual acuerdo sea sometido primero a una revisión jurídica minuciosa. Señalaron expresamente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”. Este mensaje deja claro que buscan proteger la seguridad y los intereses de los propietarios, expresando que toda decisión debe estar soportada legalmente frente a las normas y posibles impactos que pueda tener dentro de la copropiedad.

No obstante, la comunicación también aclara que la postura reflejada no corresponde a la administración del conjunto, ni compromete a los consejos internos ni al total de habitantes; es una expresión de un grupo de residentes preocupados por la incertidumbre y el efecto mediático que ha generado la información. Se enfatiza, además, que por ahora no existe un hecho confirmado sobre la llegada de Petro como nuevo arrendatario o propietario.

El tema de las sanciones internacionales también fue abordado por los vecinos, quienes reconocieron que aparecer en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos “no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia”. Asimismo, el Tesoro de Estados Unidos ha explicado que estar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) implica restricciones según la normativa de sanciones y que ciertas transacciones pueden implicar riesgos o sanciones.

Frente a la controversia, Gustavo Petro negó que esté buscando comprar una nueva vivienda y aseguró que la información corresponde a “una soberana calumnia”. Sostuvo que ya posee vivienda y que, de desearlo, podría venderla para obtener otra, desmintiendo así las versiones sobre sus supuestas dificultades inmobiliarias tras la separación de Verónica Alcocer. De acuerdo con sus palabras, relacionar una operación inmobiliaria local con consecuencias derivadas de su inclusión en la lista estadounidense carece de fundamento.

¿Por qué los residentes de Sierras del Moral se oponen a la llegada de Gustavo Petro?

Los residentes argumentan que no desean que se concrete una eventual operación de arrendamiento sin una evaluación jurídica previa, considerando posibles efectos en la copropiedad. Aclaran que su posición es una manifestación de prevención jurídica y administrativa, no de rechazo personal hacia Petro, y que no hay confirmación de que exista un contrato o intención concreta.

¿Qué implica estar en la lista OFAC para una persona en Colombia?

Ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos implica restricciones bajo la normativa de sanciones estadounidenses, pero no constituye en sí mismo una condena penal ni prohibición general para arrendar vivienda en Colombia, según reconocieron los propios residentes en su comunicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.