Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La cultura en Tolima podría enfrentar una de sus situaciones más críticas si se concreta la reducción presupuestal proyectada para 2027. Según las cifras reveladas, los recursos asignados a este sector pasarían de 23.675 millones de pesos en 2026 a apenas 1.500 millones para el próximo año, lo que significa una disminución drástica de 22.175 millones de pesos. De acuerdo con estos datos, la reducción sería del 93,67 % en los fondos destinados a la actividad cultural en el departamento.

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La magnitud del recorte deja en el aire el futuro de numerosas iniciativas y proyectos que dependen de la financiación estatal. El impacto no solo se sentiría en eventos y programaciones culturales, sino también en la preservación de expresiones artísticas, el sostenimiento de colectivos y la promoción del patrimonio local. De acuerdo con lo que se conoce, este ajuste hace parte de una política más amplia del Gobierno Nacional que busca incorporar medidas de austeridad en el presupuesto de 2027, aplicando recortes en distintos sectores tanto de funcionamiento como de inversión. Así lo señalaron desde el Ejecutivo al presentar el proyecto de presupuesto.

El recorte no solo afecta al sector cultural: también hay una disminución general en los recursos asignados al Tolima. El presupuesto presentado contempla 300.561 millones de pesos menos para este departamento con respecto a 2026. En términos relativos, la caída es del 17,42 % en el total de dinero destinado al Tolima. Ante la magnitud de la reducción, se abre una discusión acerca de la capacidad de respuesta de las autoridades y actores culturales para sostener durante 2027 las actividades, festivales y programas cuya viabilidad depende del apoyo económico oficial.

No obstante, es importante precisar que las cifras corresponden aún al proyecto de presupuesto, el cual está en trámite. Esto implica que las partidas asignadas pueden modificarse durante el proceso de discusión y aprobación en el Congreso, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes antes de que se defina el documento final. Hasta ese momento, los sectores interesados mantienen expectativas frente a posibles cambios en los montos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reducirían los recursos para cultura en Tolima en 2027?

La reducción en los recursos para el sector cultural en Tolima para 2027 obedece a medidas de austeridad proyectadas por el Gobierno Nacional. Según la información oficial, el nuevo presupuesto busca ajustar varios rubros de funcionamiento e inversión, lo que ha llevado a recortes no solo en cultura, sino también en el total de fondos asignados al departamento. El propósito declarado es racionalizar el gasto público de cara al próximo año fiscal.

¿El recorte al presupuesto de cultura en Tolima es definitivo?

Todavía no es definitivo el recorte al presupuesto de cultura en Tolima para 2027. Las cifras pertenecen al proyecto de presupuesto nacional que aún se encuentra en trámite de discusión y aprobación. Esto significa que las partidas podrían modificarse durante el proceso legislativo y, por tanto, los recursos finales asignados al sector cultural podrían cambiar antes de la aprobación definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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