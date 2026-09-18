Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, propuso modificar el presupuesto de la Nación de 2027 para trasladar $100.000 millones destinados al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la rama Judicial.

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La iniciativa plantea que esos recursos sean entregados al Consejo Superior de la Judicatura para crear nuevos despachos o formalizar cargos en la planta judicial.

Gómez defendió su propuesta al señalar que la JEP ha costado cerca de cuatro billones de pesos y cuestionó sus resultados.

Según el senador, mientras se destinan recursos a esa jurisdicción, la justicia ordinaria enfrenta dificultades para atender el volumen de procesos que tiene a su cargo. Aseguró que actualmente hay cerca de 2,2 millones de procesos y atribuyó parte del incremento a la crisis de la salud durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La propuesta recibió una reacción del presidente Abelardo de la Espriella, quien se pronunció en su cuenta personal de X con el mensaje: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, en referencia a la iniciativa presentada por Gómez.

El tema ocurre mientras continúa pendiente una reunión institucional entre el Gobierno y la JEP.

Su presidente, Alejandro Ramelli, había invitado al mandatario y al vicepresidente José Manuel Restrepo para dialogar sobre los retos de la jurisdicción, especialmente sobre la financiación de las sentencias impuestas. Ese encuentro todavía no se ha realizado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.