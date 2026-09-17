Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella retomará su estrategia de "empalmes regionales" como parte de su gestión gubernamental, acción que iniciará este jueves con una visita a La Guajira. En este encuentro, el mandatario se reunirá con el gobernador Jairo Aguilar Deluque y los alcaldes municipales del departamento, reuniéndose en la región a partir de las 10:00 a. m. De acuerdo con información difundida, de la Espriella reafirmó su intención de visitar los 32 departamentos de Colombia, insistiendo en que su gobierno funcionará "desde las regiones". Durante el recorrido por La Guajira, además de realizar el empalme con las autoridades locales, liderará un consejo de seguridad para establecer prioridades en la lucha contra la criminalidad e igualmente hará anuncios importantes sobre la construcción de la vía hacia la Alta Guajira, iniciativa que busca reforzar la presencia del Estado.

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Según reporta El Espectador, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre disputas violentas en la zona entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta situación se puso nuevamente en el radar nacional luego de la muerte de alias "Bendito Menor", ocurrida el pasado 4 de septiembre tras un operativo coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Sobre este hecho, el presidente expresó que con esta acción culminaron las actividades ilegales de un hombre que había afectado fuertemente a La Guajira y el Caribe colombiano, mediante el tráfico de drogas, la extorsión y la presión sobre comunidades locales.

En su agenda también figura la presentación del proyecto de la Marina Internacional de Riohacha, que cuenta con una inversión de 36 millones de pesos colombianos. Aunque esta iniciativa fue adjudicada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, su construcción apenas dará comienzo. El presidente también respalda la modernización del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, según lo previsto. Posterior a su visita por Riohacha, de la Espriella se desplazará a San Juan del Cesar y visitará la iglesia San Juan Bautista, para luego pasar por Bolívar. El jefe de Estado sostiene que hay "187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de COP 515 mil millones", enfocados en áreas como vías, agua potable, recreación, seguridad y salud.

El presidente ha destacado que la parada que hubo a causa del terremoto permitió repensar el enfoque, ahora llamado "el milagro de las regiones". De la Espriella insiste en su compromiso de ejecutar su mandato en todos los territorios del país, y de allí surge la propuesta de establecer "gerencias regionales". Esta figura plantea que, para ejecutar proyectos en cualquier región, será necesario contar con el visto bueno del "gerente" designado, aunque el gobierno sostiene que no reemplazará a los funcionarios elegidos por voto popular. No obstante, existen inquietudes sobre el alcance y el papel que tendrán estos directivos en la gestión regional.

¿Qué implican los empalmes regionales impulsados por Abelardo de la Espriella?

Los empalmes regionales consisten en encuentros presenciales del presidente de la República con gobernadores y alcaldes, donde se revisan los proyectos y necesidades locales para alinearlos con la agenda nacional. Según el propio de la Espriella, su apuesta es gobernar "desde las regiones", dando prioridad a la gestión directa en los territorios y fortaleciendo la presencia del Estado en ciudades intermedias y zonas rurales.

¿Cuál es el propósito de las gerencias regionales en el gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con la declaración oficial, las gerencias regionales buscan facilitar la aprobación de proyectos locales con entidades nacionales. Para cualquier iniciativa en una región específica, se necesitará la aprobación de un gerente designado por el Gobierno. Aunque se ha aclarado que estos no reemplazarán a los mandatarios elegidos por voto, aún persiste debate sobre sus funciones y el equilibrio de poder en las regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.