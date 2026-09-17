Por: Noticiero 90 minutos

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La entrega de auxilios económicos para quienes resultaron damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto avanza en Cali y otras zonas afectadas. Hasta el momento, la administración distrital reporta el desembolso de $5.771 millones, equivalentes a más de 5.500 giros, lo que refleja un progreso del 61 % en el primer ciclo de entregas, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. Esta iniciativa forma parte de la respuesta institucional para atender a las personas cuyas viviendas o condiciones de vida se alteraron a raíz del movimiento telúrico.

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De forma destacada, Cali se constituyó en la primera ciudad del país en iniciar el pago de estos auxilios, abriendo la fase inicial de entregas. El proceso se realiza por etapas a lo largo de 15 días, periodo en el que las ayudas económicas se distribuyen de manera progresiva a los beneficiarios que han sido previamente identificados y que cumplen con los requisitos oficiales establecidos por las autoridades.

Mientras se cumplen estas jornadas de apoyo, la alcaldía mantiene un acompañamiento constante al proceso, brindando seguimiento permanente y atendiendo las inquietudes, quejas o solicitudes que presentan los beneficiarios. El objetivo de este monitoreo es identificar cualquier dificultad que pueda surgir durante la distribución de los recursos y ofrecer la orientación pertinente para resolverlos. Así lo confirmó el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, quien aseguró que ese seguimiento permite consolidar y actualizar la información de los afectados por el sismo.

Para garantizar la transparencia y eficacia del proceso, las autoridades han habilitado canales donde los afectados pueden solicitar modificaciones o actualizaciones en el Registro Único de Damnificados (RUD), documento indispensable para acceder a las ayudas. Quienes encuentren inconsistencias en sus datos pueden contactarse a través del correo correccionesrud@cali.gov.co, donde la administración distrital responde actualmente las solicitudes. Este mecanismo busca garantizar que cada persona perjudicada reciba el apoyo que le corresponde, conforme a su situación registrada.

¿Cómo se entregan los auxilios económicos a los damnificados del terremoto en Cali?

Las autoridades realizan la entrega de los auxilios económicos mediante giros que se pagan de forma progresiva durante un ciclo inicial de 15 días. Solo las personas que cumplen con los requisitos y que están registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD) pueden acceder a estos recursos, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cómo se puede actualizar?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es la base oficial usada para identificar a las personas afectadas por el terremoto y permite canalizar ayudas y recursos. Las personas que detecten errores o necesiten actualizar sus datos pueden hacerlo escribiendo a correccionesrud@cali.gov.co, según lo dispuesto por la administración distrital.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.