Por: EL PILON SA

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La visita del presidente Abelardo de la Espriella a La Guajira, programada para este jueves 17 de septiembre, tendrá como eje central el avance de la infraestructura marítima en la región, específicamente con la iniciativa de la Marina Multipropósito de Riohacha. Según información difundida por Guajira News, el mandatario nacional desplegará una agenda que incluye varias actividades y anuncios enfocados en el impulso del desarrollo costero de la capital guajira, destacándose la colocación de la primera piedra de esta obra a las 4:30 de la tarde.

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El proyecto de la Marina de Riohacha forma parte de la estrategia departamental denominada ‘Volver a mirar al mar’. Esta directriz busca revitalizar el aprovechamiento turístico y económico de la franja costera, facilitando tanto la realización de actividades náuticas como el acceso y permanencia de embarcaciones en la zona. Entre las labores asociadas al desarrollo de la marina, se cuentan trabajos de adecuación del terreno, mejoras para garantizar condiciones de navegación seguras y la construcción de infraestructuras dedicadas al atraque marítimo.

Cabe resaltar que esta obra tiene antecedentes administrativos previos a la actual gestión nacional. En septiembre de 2024, la Gobernación de La Guajira adjudicó la ejecución del proyecto al Consorcio Marina Guajira 2024, luego de que esta entidad obtuviera el mayor puntaje en el proceso de licitación. Posteriormente, en 2025, se expidió un acto administrativo que precisó los detalles de la adjudicación y formalizó el contrato de obra.

La infraestructura planificada contempla elementos clave: un muelle fijo de 714 metros cuadrados, un muelle flotante y la construcción de tres espolones. Además, se incluye la ejecución de trabajos en la zona terrestre y marítima para adecuar el espacio, bajo un esquema de inversión originalmente relacionado con el denominado Pacto Cesar-La Guajira. Este acuerdo, en su momento, facilitó el avance contractual y administrativo de la marina, proceso que luego fue asumido por la administración departamental.

Uno de los puntos de interés en esta visita presidencial será conocer si la Marina de Riohacha podría fomentar la inclusión de la ciudad en circuitos internacionales de cruceros, opción mencionada en el marco del desarrollo del proyecto. Sin embargo, la información oficial publicada hasta el momento se concentra en las características técnicas de la infraestructura, quedando pendiente la definición de los alcances para la posible conexión con rutas extranjeras, tema que podría esclarecerse durante los anuncios previstos para este jueves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características principales del proyecto Marina Multipropósito de Riohacha?

El proyecto Marina Multipropósito de Riohacha se enfoca en la expansión y modernización de la infraestructura marítima local. Incluye la construcción de un muelle fijo de 714 metros cuadrados, un muelle flotante y la edificación de tres espolones, además de intervenciones para preparar tanto la zona marítima como terrestre y garantizar condiciones óptimas para la navegación y el atraque de embarcaciones. Todo ello se enmarca en la estrategia departamental de potenciar el desarrollo económico y turístico de la región a través del aprovechamiento costero, de acuerdo con información de Guajira News y documentos públicos citados en el artículo.

¿Qué significa un ‘espolón’ en el contexto de obras marítimas?

Un ‘espolón’ en el contexto marítimo refiere a una estructura construida desde la costa hacia el mar, cuya función principal es modificar las corrientes y proteger la línea costera, estabilizando o ampliando playas y facilitando el resguardo de embarcaciones. La Marina Multipropósito de Riohacha contempla la construcción de tres espolones como parte de su plan de adecuación y protección frente al mar, según el proceso contractual adjudicado por la Gobernación de La Guajira.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.