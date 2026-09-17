Por: Noticiero 90 minutos

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En un evento celebrado en Barranquilla, el presidente Abelardo De la Espriella oficializó la designación de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como la nueva ministra de Educación Nacional. El mandatario subrayó la relevante experiencia de la funcionaria y recalcó que asume una responsabilidad crucial para guiar la educación de las futuras generaciones. De acuerdo con lo expresado por De la Espriella en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Hoyos es reconocida por su extensa carrera y compromiso en la formación educativa, así como por su autoridad en el campo académico.

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Ilva Myriam Hoyos es abogada egresada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y posee dos doctorados, uno en Jurisprudencia y otro en Derecho, ambos otorgados por la Universidad de Navarra, en España. La trayectoria profesional de la nueva ministra es amplia y diversa, reflejando un equilibrio sólido entre la academia y el servicio público. Según información reportada por Noticiero 90 Minutos, Hoyos ejerció el cargo de Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia entre 2009 y 2016. Esta labor la llevó a profundizar en temas sensibles como la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, ampliando su visión sobre la importancia de políticas públicas inclusivas y orientadas al bienestar familiar.

En el ámbito académico, Ilva Myriam Hoyos ha estado fuertemente vinculada con la Universidad de La Sabana, donde fue decana de la facultad de Derecho, directora del Instituto de Humanidades, directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y profesora titular. Además, impartió clases en varias instituciones prestigiosas del país, como la Universidad del Rosario, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de los Andes, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Externado de Colombia. Su participación se extendió también a círculos académicos internacionales, fortaleciendo su perfil como una voz autorizada en temas educativos y jurídicos.

La nueva ministra es autora de libros y publicaciones centradas en derechos humanos, bioética y derechos de infancia y familia, áreas que han marcado su trabajo tanto en la docencia como en la formación de políticas. De acuerdo con el mismo medio, esta designación corresponde al primer cambio de gabinete en el gobierno de De la Espriella y reviste importancia particular, considerando el impacto del Ministerio de Educación en la transformación social y el desarrollo de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación Nacional?

Ilva Myriam Hoyos Castañeda es abogada, dos veces doctora en Derecho e influente académica, reconocida por su paso en la academia y en la Procuraduría General de la Nación, donde trabajó a favor de los derechos de la infancia y la familia. Su designación como ministra de Educación representa un cambio relevante en el gabinete nacional, tal como informó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué retos enfrenta Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación Nacional?

El principal reto para Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación Nacional consiste en liderar reformas orientadas a la excelencia educativa y a la protección de derechos, con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. Su experiencia en docencia, investigación y políticas públicas la posiciona para enfrentar los desafíos de una de las carteras más sensibles e influyentes para el futuro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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