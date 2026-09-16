Por: CENET

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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), de acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) elaborada por Fedesarrollo, se situó en 15,5 % durante agosto, dato que marca una disminución de 5,2 puntos porcentuales respecto al mes de julio, cuando había alcanzado 20,7 %. A pesar de este descenso, el indicador sigue en cifras positivas y mantiene una tendencia de recuperación significativa: representa un repunte de 17,9 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2025, periodo en el que estaba en terreno negativo con -2,4 %.

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Esta reducción a nivel mensual responde, según lo explicó Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, a que los consumidores disminuyeron tanto sus expectativas sobre el futuro como la valoración de la situación económica presente. El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) bajó de 30,3 % en julio a 22,6 % en agosto, mientras que el Índice de Condiciones Económicas (ICE) descendió de 6,4 % a 4,8 %. Este comportamiento sugiere que las impresiones de los hogares, tanto sobre el presente como sobre el porvenir económico, se tornaron menos optimistas en el último mes evaluado.

Analizando el ICC por ciudades, el estudio identificó caídas en cuatro de las cinco principales urbes del país. Bogotá evidenció la disminución más fuerte, pasando de 22,6 % en julio a 14,1 % en agosto. También hubo reducciones en Medellín (de 24,7 % a 17,0 %), Barranquilla (de 30,0 % a 24,6 %) y Bucaramanga (de 26,0 % a 21,6 %). La excepción fue Cali, ciudad que experimentó una subida notable en la confianza ciudadana, de 1,4 % a 12,7 %.

En cuanto a niveles socioeconómicos, el ICC tuvo retracciones en los estratos medio y bajo, ubicándose en 17,8 % y 10,8 %, respectivamente. El estrato alto destacó al subir 6 puntos porcentuales, llegando al 30,9 %.

La EOC también indagó por la disposición de los hogares a invertir en bienes y servicios relevantes. La intención de comprar vivienda retrocedió de -22,2 % a -25,7 %, mientras la planeación para adquirir bienes durables aumentó levemente de 1,7 % a 4,2 %. Comprar vehículos sigue en terreno negativo, pero con una mejoría: subió de -21,3 % a -18,6 %.

En perspectiva trimestral, el ICC varió poco: pasó de 18,6 % en el segundo trimestre a 18,1 % en lo que va del tercero. Frente al mismo periodo del año anterior, el avance es considerable, con una mejora de 16,6 puntos porcentuales que evidencia un mejor ánimo económico de los consumidores colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cayó el Índice de Confianza del Consumidor en agosto según Fedesarrollo?

El Índice de Confianza del Consumidor descendió en agosto debido a reducciones tanto en las expectativas económicas de los hogares como en su percepción de las condiciones actuales. De acuerdo con Fedesarrollo, esta baja refleja un menor optimismo frente al futuro y una valoración menos favorable de la situación presente, aunque el indicador general se mantiene en terreno positivo frente al año anterior.

¿Cómo evolucionó la intención de compra de vivienda y bienes durables en la Encuesta de Opinión del Consumidor?

Según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, en agosto de este año la disposición de los hogares para comprar vivienda descendió, ubicándose en -25,7 %. No obstante, la intención de adquirir bienes durables presentó una leve mejora, al pasar de 1,7 % a 4,2 %. Esto muestra diferentes dinámicas de consumo entre grandes inversiones y compras cotidianas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.