Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La empresa Concretolima ha demostrado que producir concreto de alta calidad y cuidar el planeta pueden ser objetivos inseparables dentro de una misma estrategia. Siguiendo esta filosofía, en marzo de este año, Concretolima inauguró un sistema de paneles solares en su planta ubicada en Honda, Tolima. Según información oficial compartida por la compañía, esta decisión se ha traducido en importantes avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, al integrar de forma exitosa la generación de energía limpia dentro de sus procesos de producción.

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El sistema instalado cuenta con una capacidad de 20,88 kilovatios pico (kWp), lo que ha permitido que, entre marzo y agosto de 2026, la planta lograra producir más de 15.000 kilovatios hora (kWh) de energía solar, completamente limpia. Mensualmente, el promedio generado se acerca a los 2.800 kWh, evidenciando un aporte relevante en la operación de la planta. Estas cifras dan cuenta del alcance real que puede tener la generación propia de energía renovable incluso en sectores industriales tradicionalmente altos en consumo como el de la construcción.

El hecho más significativo resaltado por la compañía es que, durante estos primeros meses, la planta produjo más energía de la que consumió. Esto permitió entregar el excedente energético a la red eléctrica general, de modo que otros usuarios también pudieran beneficiarse. Así, la propuesta de Concretolima va más allá del beneficio propio, al sumarse a una visión colectiva de sostenibilidad y eficiencia en la producción de concreto. La iniciativa busca demostrar que las alternativas sostenibles en materia energética se pueden integrar de modo práctico y rentable a la industria.

Este caso evidencia que la energía solar, lejos de ser una opción exclusiva para proyectos pequeños o residenciales, representa un paso concreto para transformar sectores productivos tradicionales. La experiencia de la planta de Honda se convierte en un ejemplo de cómo, desde el Tolima, es posible alinearse con modelos de generación más limpios, eficientes y amigables con el medio ambiente, todo ello sin sacrificar la competitividad ni la calidad en los procesos industriales. El compromiso asumido por Concretolima reafirma que es viable pensar en el futuro y en soluciones que generen impactos positivos de manera tangible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de paneles solares instalado en la planta de Concretolima en Honda?

El sistema cuenta con una capacidad de 20,88 kWp, que permite captar la radiación solar y convertirla en energía eléctrica limpia. De acuerdo con la información compartida por Concretolima, este sistema ha permitido producir más energía de la que la planta consume, lo que facilita entregar el excedente a la red general para que otros usuarios también la aprovechen.

¿Qué beneficios ha obtenido Concretolima tras incorporar energía limpia a sus procesos de producción?

De acuerdo con los resultados iniciales, la empresa no solo ha cubierto sus necesidades energéticas, sino que también ha generado excedentes que aporta a la red. Esto se traduce en una producción más eficiente y en un aporte directo a la sostenibilidad ambiental en Tolima, al demostrar que la generación de energía renovable puede integrarse de forma rentable y práctica en el sector de la construcción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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