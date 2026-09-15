Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La crisis de las hojas de tamal en Tolima ha encendido las alarmas entre campesinos, comerciantes y consumidores, quienes ven cómo una emergencia en los campos amenaza con afectar una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de la región.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el municipio de Coyaima, en el departamento del Tolima, enfrenta una caída del 92 % en la producción de hoja de tamal, uno de los elementos básicos para preparar este popular plato. Esta drástica reducción tiene sus causas principales en los incendios forestales y en las elevadas temperaturas que azotan esta zona, fenómenos que no solo perjudican los cultivos, sino también la economía de las familias campesinas.

Antes de esta emergencia, se comercializaban alrededor de 14 camiones de 10 toneladas de hoja de tamal cada temporada, cifra que se ha desplomado: actualmente, solo sale un camión con hoja desde la región. De acuerdo con Luis Trujillo, coordinador del CARE de Coyaima (quien lidera la atención y recuperación en situaciones de emergencia agrícola), la situación ha llevado a que el producto esté "muy escaso y costoso también, porque no hay", según sus declaraciones citadas por El Nuevo Día.

La escasez no solo afecta a quien cultiva y vende la hoja, sino que pone en riesgo todo el circuito económico y cultural en torno al tamal tolimense. Los vendedores de tamales temen que, si esta situación se prolonga sin solución, el aumento en el precio de la hoja tenga un impacto directo en el costo que debe asumir el cliente final. A pesar de que aún no se ha oficializado un alza en el precio del tamal, se advierte que, de continuar la crisis, el golpe lo sentirá tanto la cadena de producción como la mesa de los consumidores.

Lo que en principio parecía una crisis local hoy amenaza con transformar una costumbre arraigada en el Tolima. El temor de campesinos y comerciantes es que, ante la falta de hojas, este plato típico se convierta en un artículo menos accesible, afectando una parte esencial de la identidad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay escasez de hoja de tamal en Coyaima, Tolima?

La escasez de hoja de tamal en Coyaima se debe principalmente a los incendios forestales y a las altas temperaturas que han destruido los cultivos en la zona. Estos fenómenos climáticos han afectado tanto la producción agrícola como la economía de los campesinos, quienes dependen de la venta de este insumo para su sustento, según el informe de El Nuevo Día.

¿Subirá el precio del tamal tolimense por la falta de hoja de tamal?

Aunque no se ha confirmado un incremento inmediato en el precio del tamal tolimense, la drástica reducción de la hoja podría provocar un aumento en los costos para los vendedores y, eventualmente, para los consumidores finales. Si la escasez persiste y el valor de la hoja continúa elevándose, el precio del tamal en Tolima podría verse afectado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.