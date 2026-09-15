Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido en Mariquita, Tolima, como ‘Banano’ y quien trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías, fue víctima de un violento asalto la noche del lunes 14 de septiembre. De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, el hecho ocurrió en la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal, cuando varios sujetos interceptaron a Jorge Iván supuestamente con la intención de robarle su motocicleta.

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Durante el asalto, la víctima recibió varios disparos que lo dejaron gravemente herido a un costado de la carretera. Según El Nuevo Día, los agresores tomaron la motocicleta y huyeron del lugar inmediatamente. A pesar de la gravedad de sus heridas, Jorge Iván logró comunicarse por teléfono con un amigo. En esa llamada, le contó lo que le había sucedido: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. Incluso alcanzó a informarle la ubicación exacta en la que se encontraba, esperando que así pudieran socorrerlo.

Lamentablemente, la ayuda no llegó a tiempo y Jorge Iván perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La muerte del joven, que ha causado dolor en la comunidad de Mariquita, también deja en evidencia la inseguridad que viven los habitantes de la región, aunque de acuerdo con lo reportado, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trató de un robo de motocicleta. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y aún no se conoce la identidad de los responsables.

De acuerdo con El Nuevo Día, la Policía del Tolima ha desplegado a las unidades de Policía Judicial para intentar reconstruir el caso. El objetivo es determinar cómo ocurrieron los acontecimientos minutos antes del ataque y definir quiénes perpetraron el homicidio. Por ahora, la comunidad espera respuestas y justicia para Jorge Iván Ramírez, mientras el proceso de investigación avanza.

¿Por qué asesinaron a Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

Según la información proporcionada por El Nuevo Día, la principal versión que manejan las autoridades indica que Jorge Iván Ramírez habría sido víctima de un ataque con arma de fuego durante un asalto en el que varios sujetos intentaron robarle su motocicleta en la vía Mariquita—Armero Guayabal. La hipótesis es que el robo fue el motivo del ataque, aunque este aspecto debe ser confirmado durante la investigación.

¿Quién era ‘Banano’, el joven asesinado en Tolima durante un asalto?

Jorge Iván Ramírez, conocido por el apodo de ‘Banano’ en Mariquita, Tolima, ejercía como regente de farmacia en Diego Droguerías. Era una persona reconocida en su comunidad y su trágica muerte ha suscitado conmoción entre sus allegados, quienes ahora piden esclarecer lo sucedido y justicia para la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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