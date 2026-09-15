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Las secuelas del fuerte terremoto ocurrido en agosto siguen dejando una profunda huella en cientos de familias a lo largo del país. La situación es especialmente delicada en Buenaventura, uno de los municipios más afectados del Valle del Cauca. De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el sismo causó la muerte de 28 personas, dejó 476 heridos y serios daños en 31.654 viviendas solo en Buenaventura. El barrio Bello Horizonte, ubicado en la comuna 10, es uno de los ejemplos más claros del impacto que tuvieron las ondas sísmicas en la región.

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La emergencia no solo produjo afectaciones materiales. Muchas familias de Bello Horizonte tuvieron que abandonar sus casas por riesgo de colapso, según relató Luis David Angulo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Angulo indicó que, aunque inicialmente se identificaron 46 familias damnificadas, posteriormente el número ascendió a 55. El daño más frecuente se presentó en las casas de mampostería, varias de las cuales tuvieron que ser evacuadas, intensificando aún más la incertidumbre entre los habitantes.

La Defensoría del Pueblo, en sus visitas al barrio, logró identificar al menos 127 viviendas en grave riesgo estructural o peligro de colapso. Para muchas familias, la recuperación está aún pendiente y, mientras tanto, han debido buscar refugio temporal, alojándose en viviendas de familiares o pagando arriendo. Wendy Julieth Bravo, residente del sector, expresó que lo primordial para los afectados es lograr revisar con detalle cada una de las viviendas, recuperarlas y regresar a una vida normal.

Si bien las ayudas han llegado a través de entidades estatales, amigos y organizaciones sociales, los residentes insisten en que el apoyo no debe limitarse a las primeras respuestas humanitarias. Según la Gobernación del Valle del Cauca, junto con el Gobierno Nacional, se entregarán subsidios de arrendamiento a las 4.605 viviendas colapsadas o inhabitables, siempre y cuando estén registradas en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE). También se resalta la relevancia del acompañamiento psicológico, pues el terremoto dejó marcas emocionales profundas.

Para acceder a las ayudas oficiales, es obligatorio estar inscrito en el Registro Único de Damnificados, y la demanda de la comunidad es clara: la atención integral debe persistir para avanzar en la reconstrucción de viviendas y rutinas. Incluso departamentos como Cundinamarca han enviado donaciones para apoyar a Buenaventura, señal de que la solidaridad sigue siendo necesaria mientras la recuperación real permanece como un desafío pendiente.

¿Cuántas familias han sido afectadas por el terremoto en Buenaventura?

Según la Gobernación del Valle del Cauca, al menos 55 familias de Bello Horizonte se reconocen formalmente como damnificadas, aunque a nivel municipal las cifras de viviendas afectadas ascienden a 31.654, lo que refleja la magnitud del desastre y la urgencia de una atención sostenida para todos los impactados.

¿Qué es el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y por qué es necesario?

El Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) es la plataforma donde deben inscribirse las familias afectadas para acceder a los subsidios y ayudas oficiales tras el terremoto. Este registro permite priorizar la entrega de beneficios y ayuda estructurada, facilitando la coordinación eficiente entre entidades territoriales y nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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