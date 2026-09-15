El excanciller Álvaro Leyva Durán le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que expuso las denuncias que, según afirmó, ha presentado contra el presidente Gustavo Petro ante las autoridades del Departamento de Justicia de ese país. El documento fue divulgado públicamente y está dirigido directamente al funcionario estadounidense.

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En la misiva, Leyva aseguró que existen dos denuncias interpuestas contra Petro y sostuvo que estas están relacionadas con conductas que calificó como “antijurídicas y culpables” y que, según su versión, ocurrieron durante el gobierno del actual mandatario colombiano. El exfuncionario manifestó que considera de especial interés para los ciudadanos de Colombia que Rubio conozca el contenido de esas acciones.

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Leyva también lanzó fuertes críticas contra la administración de Petro. En su carta calificó como “bochornoso” el espectáculo que, según él, acompañó al gobierno desde el comienzo de su mandato y cuestionó lo que describió como una intención de desconocer el resultado de las urnas que dio como ganador al presidente electo Abelardo De la Espriella. Además, afirmó que se ha intentado poner en duda la legitimidad del próximo mandatario.

En otro apartado, el excanciller anunció que próximamente se dirigirá al embajador de Estados Unidos encargado en Colombia, Hugo Guevara, para entregarle información sobre sus actuaciones y nombres de testigos que, según aseguró, podrían aportar elementos relacionados con las denuncias. Leyva señaló que buscará exponer ante el funcionario estadounidense lo que considera la necesidad de que haya una pronta investigación frente a la gravedad de los delitos que atribuye a Petro.

Finalmente, Leyva pidió al embajador estadounidense que remita el documento que anuncia a Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, para que sea evaluado dentro de las competencias de esa autoridad. La carta está firmada por el propio Álvaro Leyva y se suma a las acciones que el excanciller ha anunciado en los últimos meses contra el presidente Petro, en medio de sus fuertes cuestionamientos al Gobierno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.