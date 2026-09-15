Por: El Espectador

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Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”, enfrenta cargos por su papel como presunto máximo jefe de los Comandos de Frontera, una estructura armada perteneciente a las disidencias de las Farc. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, alias “Araña” habría ordenado la ejecución de 16 homicidios cometidos entre 2020 y 2024 en el departamento de Caquetá. Las víctimas de estos crímenes, según la autoridad judicial, fueron en su mayoría personas identificadas como integrantes de otros grupos armados, miembros de la fuerza pública, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

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La Fiscalía documentó 13 ataques armados distribuidos en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las personas asesinadas se encuentran cuatro líderes sociales que, según el ente investigador, habrían sido considerados un obstáculo para los Comandos de Frontera en su búsqueda por controlar la comercialización de pasta base de coca y las rutas del narcotráfico, así como otras actividades ilegales.

En uno de los casos más relevantes, la Fiscalía detalló que el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras, municipio de Solita, María Isabel Ramos Álzate, reconocida líder social, fue interceptada por hombres armados en las cercanías del río Caquetá. Los atacantes la llevaron hasta su residencia y le dispararon varias veces, causándole la muerte. Otro hecho clave atribuido a alias “Araña” es el homicidio del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, quien fue atacado con fusil en su propio hogar en la vereda Santander el 15 de noviembre de 2020.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Geovanny Andrés Rojas los delitos de concierto para delinquir, homicidio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Se suman cargos por el uso de armas y municiones de uso restringido, exclusivamente destinadas a las Fuerzas Armadas, todos ellos agravados. Alias “Araña” no aceptó los cargos, por lo que la autoridad judicial ordenó su detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso.

La imputación se produce después de que la Fiscalía reactivara, el 1 de septiembre, las órdenes de captura contra varios jefes criminales—medida que había sido suspendida durante el gobierno Petro en el marco de la política de paz total—incluyendo a alias “Araña”, quien había sido designado gestor de paz. Además, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el 26 de agosto la extradición de alias “Araña” a Estados Unidos, donde es requerido por delitos asociados al narcotráfico.

¿Quién es alias “Araña” y cuál es su papel según la Fiscalía General de la Nación?

Alias “Araña”, cuyo nombre es Geovanny Andrés Rojas, es señalado por la Fiscalía como el máximo jefe de los Comandos de Frontera, una estructura armada disidente de las Farc. Según la Fiscalía General de la Nación, habría ordenado múltiples homicidios y liderado actividades ilícitas como el narcotráfico en Caquetá.

¿Por qué fue reactivada la orden de captura contra alias “Araña” y qué implica su extradición?

La Fiscalía General de la Nación reactivó la orden de captura contra alias “Araña” tras la suspensión temporal durante el gobierno Petro, quien lo había designado gestor de paz. Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella autorizó su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con narcotráfico antes las autoridades federales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.