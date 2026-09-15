Por: El Espectador

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El fenómeno de El Niño, conocido por sus efectos extremos en el clima, ha colocado a Colombia en un estado de alerta creciente. Desde su declaratoria en junio, este evento ha significado no solo una reducción considerable de las lluvias, sino también la aparición de sequías severas, la proliferación de incendios forestales y consecuencias directas en la seguridad alimentaria. Además, el país enfrenta riesgos asociados a un posible apagón energético y la disminución significativa de los caudales en ríos, quebradas, embalses y reservorios.

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Sin embargo, las proyecciones son aún más alarmantes. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la principal autoridad global en ciencia climática, El Niño no solo persistirá hasta febrero de 2027, sino que se fortalecerá en los próximos meses, especialmente entre septiembre y noviembre, alcanzando una intensidad considerada como "muy fuerte". Según la OMM, existe una probabilidad del 100 % de que dicha intensificación ocurra, lo que plantea interrogantes sobre la preparación del país para afrontar este tipo de crisis climáticas a futuro.

En respuesta a esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR Cundinamarca) inició la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA). Este instrumento busca servir como guía para la planificación y gestión del recurso hídrico subterráneo en las cuencas alta y media del río Bogotá. El objetivo es claro: establecer un proceso de análisis integral que permita identificar y aplicar medidas efectivas orientadas a la protección de los acuíferos, una de las fuentes vitales de agua, especialmente en tiempos de escasez.

La preocupación por la disponibilidad de agua subterránea no es nueva. El Espectador, en su especial titulado 'Escasez de agua en Bogotá. ¿Cómo llegamos a este punto?', resaltó que Bogotá se cuenta entre las ciudades con mayor cantidad de fuentes hídricas en su entorno. No obstante, la sostenibilidad de este recurso frente a eventos extremos como El Niño depende en gran medida de una adecuada gestión y protección de los acuíferos, tal como lo plantea el PMAA impulsado por CAR Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno de El Niño en Colombia?

El fenómeno de El Niño ha provocado en Colombia una drástica reducción de lluvias, prolongadas sequías, incremento de incendios forestales, riesgos en la seguridad alimentaria, amenaza de apagón y una baja notable en los niveles de ríos, quebradas, embalses y reservorios, según información de la OMM.

¿Qué es un Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) y para qué sirve?

El Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA), como lo define la CAR Cundinamarca, es una hoja de ruta para organizar y gestionar el agua subterránea, determinando medidas específicas para la protección de los acuíferos en zonas críticas, como las cuencas del alto y medio río Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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