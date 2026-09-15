Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Congreso aprobó este lunes 14 de septiembre una cifra total de $634,9 billones como presupuesto nacional, de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno que lidera Abelardo de la Espriella. Este es el primer paso en el proceso para concretar el manejo de los recursos públicos para el próximo periodo fiscal. Corresponde ahora a las comisiones económicas definir en un plazo de diez días cómo se distribuirá ese monto entre los distintos sectores y necesidades del país.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, abordó en detalle las complejidades que enfrenta el país en materia fiscal. Según sus declaraciones, recogidas en la sesión de aprobación, el presupuesto nacional aprobado está lejos de ajustarse completamente a las necesidades del país. El funcionario enfatizó que, aunque existe la posibilidad de ajustar algunas partidas en las etapas siguientes del proceso, la economía colombiana enfrenta restricciones notables para hacerlo sin afectar áreas sensibles.

Uno de los principales factores que limita la flexibilidad fiscal es la carga de la deuda pública sobre las finanzas nacionales. Gómez subrayó la urgencia de buscar mecanismos para reducir el gasto, disminuir la burocracia y aumentar la inversión, aunque reconoció que el escenario económico actual impone severas limitaciones para ejecutar estas acciones. El contexto es aún más desafiante debido a los obstáculos para incrementar los ingresos del Estado.

El ministro recordó que desde la promulgación de la Constitución en 1991, Colombia ha implementado veintiuna reformas tributarias, pero ninguna ha resuelto definitivamente el problema estructural de los ingresos estatales. Esto ha implicado una presión constante para reformar el sistema tributario, sin avances significativos para lograr que el Estado cuente con los recursos que requiere para satisfacer las múltiples necesidades de la población.

Entre los datos que evidencian la dimensión del problema fiscal, Gómez citó una cifra impactante: hoy, cada niño que nace en Colombia ya tiene asociada una deuda próxima a los $23 millones. Este dato refleja la magnitud del endeudamiento nacional y sus implicaciones para las futuras generaciones. Así, el proceso de distribución del nuevo presupuesto estatal no solo debe contemplar las necesidades presentes, sino también evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará el presupuesto nacional de $634,9 billones a la economía del país?

La aprobación del presupuesto nacional de $634,9 billones determina el marco financiero disponible para la inversión, el gasto y las obligaciones estatales durante el próximo año. Su impacto dependerá de la forma en que las comisiones económicas distribuyan estos recursos, considerando tanto las restricciones fiscales impuestas por el alto nivel de endeudamiento como el desafío de aumentar los ingresos públicos para cubrir las necesidades de la población.

¿Qué implica que cada niño colombiano nazca con una deuda de $23 millones?

Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el nivel de endeudamiento actual representa que al momento de nacer, cada colombiano ya carga con una deuda estatal equivalente a $23 millones. Esto significa que el país enfrenta serios compromisos financieros que deberán ser gestionados de manera responsable para no comprometer el bienestar de las futuras generaciones ni limitar las opciones de desarrollo sostenible.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.