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El Concejo de Cali aprobó el Proyecto de Acuerdo No. 100, una iniciativa que establece alivios tributarios y no tributarios excepcionales y temporales orientados a quienes resultaron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto. De acuerdo con información oficial, este conjunto de medidas tiene como principal meta respaldar a propietarios o poseedores de predios que sufrieron daños, así como a contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y a establecimientos perjudicados por el evento natural. Además, las medidas incluyen apoyos para el sector educativo a través de becas financiadas por el ICA para instituciones de educación superior, siempre que los estudiantes estén inscritos en el Registro Único de Familias de Emergencia (RUFE) o en el Registro Único de Damnificados (RUD).

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La presidenta del Concejo, Daniela Plaza, resaltó que los beneficios fueron creados para ofrecer herramientas a las familias caleñas afectadas, permitiéndoles iniciar su recuperación. El acceso a estos alivios ya está disponible; sin embargo, el Concejo aclaró que los interesados no requieren estar al día con obligaciones tributarias de años anteriores para ser beneficiarios, aunque esto no implica condonación de deudas previas.

La validación de afectaciones está en manos del departamento de Gestión del Riesgo o de la autoridad distrital especializada, quienes, mediante censos e informes técnicos, podrán determinar qué predios califican para los diferentes alivios. Para inmuebles colapsados o que deban demolerse, la exoneración del impuesto predial será del 100 % durante una vigencia fiscal; si ya se efectuó el pago de 2026, el beneficio se trasladará a 2027. En casos donde el predio queda como lote, se otorgará la exoneración del predial durante tres años fiscalmente consecutivos, siempre que la condición se mantenga acreditada.

Por su parte, las nuevas construcciones sobre predios afectados tendrán una exoneración total del predial por cuatro vigencias fiscales a partir de la actualización catastral. Las viviendas reparables podrán acceder a reducción, siempre que exista una certificación técnica emitida por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. También se contemplan facilidades para el pago de obligaciones pendientes, permitiendo a los propietarios pagar hasta cinco vigencias anteriores sin intereses si lo hacen antes del 31 de diciembre de 2027. Durante 2026, habrá descuentos en sanciones tributarias de hasta el 80 % para quienes paguen oportunamente.

En relación con la reconstrucción, se exonera del pago de la participación en plusvalía durante los tres años posteriores a la vigencia del acuerdo. Los predios afectados estarán también exonerados del 100 % del Impuesto de Alumbrado Público mientras dure la declaratoria de calamidad pública. Para los establecimientos comerciales afectados, en 2027 habrá un descuento del 20 % en el ICA del establecimiento más afectado, excepto para las actividades financieras y de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios tributarios en Cali?

Para beneficiarse de los alivios tributarios tras el terremoto, las personas deben acreditar que son propietarios o poseedores de predios afectados mediante informes técnicos realizados por las autoridades de gestión del riesgo. Los estudiantes de educación superior damnificados deben estar registrados en el RUFE o RUD. Además, no es obligatorio estar a paz y salvo con obligaciones tributarias anteriores, pero las deudas previas no serán condonadas.

¿En qué consisten los descuentos y exoneraciones tributarias para negocios y vivienda en Cali?

Los alivios contemplan exoneraciones del impuesto predial unificado hasta por cuatro años para nuevas construcciones y hasta tres años para lotes resultantes de colapso o demolición. Además, negocios afectados tendrán un descuento del 20 % en el Impuesto de Industria y Comercio en 2027, aplicable al establecimiento con mayor afectación, con excepción de las actividades financieras y de salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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