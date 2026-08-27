Por: El Espectador

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La presentación oficial de la reforma tributaria de Bogotá tuvo lugar a las 2:00 p. m. con la intervención de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien expuso nuevamente el articulado radicado tres semanas atrás. Este segundo intento del Distrito por aprobar una reforma de este alcance llega en medio de tensiones marcadas por la reciente emergencia sísmica y la consecuente incertidumbre económica. Según información revelada durante el evento, Cadena no atendió los pedidos de 13 concejales de la ciudad y de agremiaciones como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), quienes exigían mediante una carta al alcalde Carlos Fernando Galán que se retirara el proyecto precisamente por la difícil coyuntura.

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El texto de la iniciativa se concentra en dos ejes principales: el aumento de las cargas fiscales a los ciudadanos por medio del impuesto predial y a los comerciantes a través del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). El objetivo central está enfocado en modernizar el alumbrado público de Bogotá, llevándolo del 71,8 % actual de cobertura de tecnología LED, según cifras oficiales, al 100 %. La administración sostiene que, al aumentar estos tributos, será posible financiar la actualización total del sistema lumínico de la ciudad, considerado esencial para la seguridad, la movilidad, el monitoreo de la calidad del aire y la prevención de eventos como incendios en los cerros.

En paralelo a la discusión tributaria, Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), anunció que el convenio 766 entre esa entidad y Enel Colombia no será renovado y terminará el 30 de noviembre. Este contrato, vigente durante 29 años, delegó en Enel el 97 % de la operación de la red de alumbrado, mientras la administración local asumía el costo del servicio. Con la reforma tributaria, el Distrito busca transformar ese modelo, dado que más de 830 municipios y 30 ciudades principales ya cobran una tarifa específica por alumbrado, como recalcó el propio alcalde Galán. Él argumentó que esta medida permitirá a Bogotá gestionar directamente una red creciendo en alcance y capacidad, vinculada de forma integral a otros aspectos del bienestar público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambiaría en Bogotá si se aprueba la nueva reforma tributaria del alumbrado público?

Si la reforma tributaria es aprobada bajo los términos presentados por la administración de Carlos Fernando Galán, los habitantes y comerciantes de Bogotá enfrentarían un reajuste en el pago de impuestos, destinados específicamente a financiar la modernización del alumbrado público con tecnología LED. Con la terminación del convenio con Enel Colombia, la administración local asumiría un papel más directo en la operación de la infraestructura, lo que podría traducirse en mejoras para la seguridad, la movilidad y el monitoreo ambiental de la ciudad.

¿Por qué algunas agremiaciones y concejales se oponen a la reforma tributaria de Bogotá?

Varios concejales y agremiaciones, como Fenalco y Cotelco, han manifestado su rechazo a la reforma porque consideran que la emergencia provocada por el reciente terremoto ha generado incertidumbre económica. Por esta razón, pidieron al alcalde Galán que retire el proyecto, argumentando que la situación actual no es favorable para aumentar los impuestos sobre los ciudadanos y los comercios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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