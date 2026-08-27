Por: El Espectador

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La mañana del sábado 22 de agosto, María Hernández Morales se dirigió con puntualidad, como era habitual, al penal La Modelo, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Según el registro de ingreso, posó para la fotografía con una leve sonrisa, sin sospechar el desenlace fatal que se avecinaba durante su visita. A las 9:28 de la mañana, María ingresó a la cárcel para encontrarse con William Rafael Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación que la llevó a visitarlo en reiteradas oportunidades. Ese día, sin embargo, la visita terminaría en tragedia: William, quien debía aguardar en la celda del pabellón 13, fue el mismo que terminó por quitarle la vida a María durante el encuentro familiar.

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Alrededor de las 12:30 de la tarde fue hallado el cuerpo sin vida de María en el interior de la celda. Según lo registrado en los sucesos, fue el propio William quien, después de cometer el crimen, informó a uno de los dragoneantes —funcionarios encargados de la seguridad penitenciaria— que creía que María estaba muerta y que él mismo se sentía lesionado.

De acuerdo con los registros del centro penitenciario, María había realizado exactamente 100 visitas a William en un periodo de cinco años, convirtiendo aquella fatídica mañana en la visita número 101. Fuentes internas del penal mencionan que ambos se habrían conocido a través de redes sociales, cuando Martínez ya cumplía una sentencia de 21 años y cuatro meses por el delito de tentativa de homicidio.

El expediente penal de William Rafael Martínez evidencia que, en 2015, persiguió y atacó con más de 20 puñaladas a quien en ese momento era su pareja sentimental, a pesar de tener una orden de alejamiento vigente. En consecuencia, Martínez fue capturado tres años más tarde, el 26 de febrero de 2018. No fue sino hasta 2021 cuando María comenzó a visitarlo recurrentemente. La última de esas visitas ocurrió el 22 de agosto de 2026, fecha que cerró la historia de María sin que ningún protocolo de seguridad lograra protegerla dentro de la cárcel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era William Rafael Martínez Alvarino y por qué estaba en prisión?

William Rafael Martínez Alvarino purgaba una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por tentativa de homicidio. Su expediente señala que en 2015 atacó a su entonces pareja sentimental con más de 20 puñaladas, desobedeciendo una orden de alejamiento existente. Fue capturado el 26 de febrero de 2018 y, tiempo después, comenzó a recibir visitas de María Hernández Morales.

¿Cómo fue el encuentro entre María Hernández Morales y William Martínez el día del asesinato en La Modelo?

El sábado 22 de agosto, María llegó temprano y posó para el registro fotográfico antes de ingresar a la cárcel La Modelo. Durante la visita, en la celda del pabellón 13, fue asesinada por William, con quien sostenía una relación. William avisó a un dragoneante que María estaba sin vida y que él mismo se encontraba herido. Ningún protocolo penitenciario impidió la tragedia ese día.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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