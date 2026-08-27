Por: Portal Bogotá

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En el marco del evento ‘Congreso Inteligencia para la sostenibilidad’, organizado por Pacto Global Colombia con el respaldo de Andesco, Diego Montero, gerente del Sistema Maestro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), participó en el panel ‘Liderar en tiempos de cambio climático’. Durante su intervención, Montero resaltó la importancia de implementar acciones de sostenibilidad para garantizar el abastecimiento de agua en la Ciudad-Región de Bogotá, aspecto central en la agenda de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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De acuerdo con lo expuesto por Montero, la EAAB ha desarrollado una Estrategia de Seguridad Hídrica basada en siete pilares fundamentales. Esta estrategia busca anticipar y mitigar los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, asegurando así el suministro de agua en contextos cada vez más inciertos. El funcionario destacó que estas acciones no solo preparan a la ciudad para los retos ambientales, sino que también integran la innovación tecnológica como parte clave en la toma de decisiones para las futuras mega infraestructuras que se construirán.

Un punto crucial abordado en el panel fue la necesidad de definir claramente la normatividad y las ‘reglas de juego’ para la implementación del reúso de agua, especialmente en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Según Montero, estos lineamientos permitirán avanzar en proyectos que hagan más eficiente el suministro de agua en aquellos casos donde no se exija calidad potable, contribuyendo así al manejo sostenible del recurso.

El gerente de la EAAB también subrayó el valor de establecer mecanismos de Gobernanza del Agua, un enfoque que involucra la participación coordinada de todos los actores relacionados con el recurso hídrico. De acuerdo con Montero, este tipo de gobernanza es esencial para tomar decisiones integrales y acertadas durante eventuales situaciones de crisis, garantizando así una gestión responsable y democrática del agua.

Finalmente, Montero brindó tranquilidad sobre el nivel de reservas del sistema Chingaza, fuente principal de agua para Bogotá, lo que permite descartar, por ahora, la posibilidad de un racionamiento debido al incipiente Fenómeno del Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Estrategia de Seguridad Hídrica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá?

La Estrategia de Seguridad Hídrica, mencionada por Diego Montero de acuerdo con información oficial de la EAAB, es un plan compuesto por siete pilares que busca garantizar el acceso constante al agua en Bogotá frente al cambio climático. Esta estrategia incluye acciones y políticas orientadas a mejorar la resiliencia del sistema hídrico y a preparar la ciudad para enfrentar posibles crisis relacionadas con el recurso.

¿Por qué es importante definir la normatividad para el reúso de agua en las PTAR?

Según la intervención de Montero en el panel, establecer regulaciones claras sobre el reúso de agua en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es fundamental para permitir nuevas prácticas de abastecimiento eficiente, especialmente en situaciones donde no se requiere agua potable. Esta claridad normativa facilita la implementación de proyectos sostenibles y optimiza el uso de recursos hídricos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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