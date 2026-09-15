Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Gobernación del Tolima ratificó este martes 15 de septiembre que ofrece hasta 50 millones de pesos como recompensa a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Mercedes Díaz en Venadillo. Esta decisión responde a la urgencia de esclarecer un crimen que ha conmocionado a la comunidad y cuya investigación continúa abierta, con el objetivo de reconstruir los hechos y llevar ante la justicia a los autores.

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De acuerdo con la información oficial, la suma de la recompensa varía según la utilidad y precisión de los datos proporcionados. Es decir, la cifra podrá llegar hasta los 50 millones de pesos si la colaboración ofrecida contribuye de manera significativa al proceso investigativo y permite avances concretos en la identificación y captura de quienes participaron en este atroz homicidio.

La estrategia de recompensas ha sido ratificada como un mecanismo para motivar a las personas que tengan conocimiento sobre el caso de María Mercedes Díaz a acercarse a las autoridades y brindar información relevante, reforzando así el trabajo de los organismos de seguridad en el Tolima. El llamado es a que, quienes posean pruebas o testimonios que puedan ser fundamentales en el esclarecimiento de los hechos, colaboren con la investigación, que en estos momentos es la prioridad de las autoridades.

La confirmación del incentivo económico se da en el marco de una serie de casos que han generado alarma en la región, como es el reporte de personas desaparecidas y las alertas por situaciones de acoso. La Gobernación insiste en que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la pronta resolución de estos hechos, hacer justicia y restablecer la tranquilidad en la comunidad afectada.

¿Cuánto es la recompensa ofrecida por información del asesinato de María Mercedes Díaz?

La recompensa máxima que las autoridades ofrecen para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Mercedes Díaz en Venadillo es de hasta 50 millones de pesos, según confirmó la Gobernación del Tolima. La suma depende de la utilidad de los datos presentados para el avance de la investigación.

¿Qué buscan las autoridades con la recompensa por el caso de María Mercedes Díaz?

El propósito de las autoridades al ofrecer esta recompensa es incentivar a la ciudadanía a brindar información clave que facilite el esclarecimiento del homicidio de María Mercedes Díaz, permitiendo identificar, ubicar y capturar a los responsables, y así avanzar en la investigación y el proceso judicial correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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