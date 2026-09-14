Por: Caracol TV

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La búsqueda de Kaia, una perrita que desapareció luego de un accidente de tránsito en la vía entre Bogotá y Tunja, continúa en Ventaquemada, Boyacá. Su familia pide a la comunidad estar atenta ante cualquier posible avistamiento y comunicarse si cuenta con información que pueda ayudar a encontrarla.

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De acuerdo con el relato de Johana Cárdenas, compañera de vida de Kaia, el accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre de 2026, cuando se movilizaba por la vía Bogotá-Tunja, en Ventaquemada.

Tras el accidente, Kaia salió corriendo en dirección hacia Tunja y “desde ese día no la he podido encontrar. La estoy buscando”, contó Johana.

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La familia ha difundido información sobre las características de la mascota con el propósito de facilitar su identificación en caso de que alguien la encuentre o la haya visto en la zona.

¿Cómo es Kaia?

Kaia es una perrita de tres años, de tamaño mediano y color dorado. Según la información entregada por su familia, es cruzada con Golden Retriever.

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Entre las características que pueden ayudar a reconocerla están los elementos que llevaba puestos al momento de su desaparición.

La mascota tiene:

Collar: verde, con placa de identificación.

Pechera: verde, como la que aparece en las fotografías difundidas por su familia.

Lo más preocupante para su familia es que Kaia depende de un medicamento, razón por la que consideran especialmente importante poder encontrarla.

¿Dónde fue vista por última vez?

El último avistamiento reportado de Kaia corresponde a la vereda El Olimpo, en Ventaquemada, Boyacá. La familia precisa que la desaparición ocurrió luego del accidente de tránsito registrado en la vía Tunja-Bogotá, en el retorno ubicado cerca de Bomberos de Ventaquemada.

Desde ese momento, sus familiares continúan buscando información que permita establecer dónde se encuentra la perrita. Johana hizo un llamado a quienes puedan tener algún dato sobre Kaia para que se comuniquen y entreguen cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda.

Ofrecen recompensa por información sobre Kaia

Como parte de la búsqueda, la familia informó que se ofrece una recompensa por información que permita dar con el paradero de Kaia y hacer que vuelva a los brazos de su familia

Por eso, cualquier persona que la haya visto, tenga información sobre su ubicación o pueda aportar algún dato relacionado con su desaparición puede comunicarse al número 310 253 1577.

La familia también pidió compartir y difundir la información sobre la búsqueda, con la esperanza de que llegue a personas que se encuentren en la zona de Ventaquemada o que puedan reconocer a la mascota.

“Ella es parte de nuestra familia”, señala su compañera de vida.

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