La angustia y la incertidumbre por la desaparición de Joseph Santiago Santamaría Jiménez, un menor de 15 años en Bogotá, suman un nuevo elemento clave en la investigación con la revelación de la que sería la última imagen registrada del joven antes de perderse su rastro. La fotografía, captada por las cámaras de seguridad del sistema masivo de transporte, ubica al estudiante en las instalaciones de la estación de TransMilenio de La Granja, situada sobre la troncal de la calle 80 (cerca de la calle 77).

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De acuerdo con el testimonio entregado por su padre a medios locales, el joven había salido de su residencia con rumbo al colegio y posteriormente se reunió con un grupo de amigos para disputar un partido de microfútbol. Tras finalizar esta actividad recreativa, el menor se dirigió hacia el sistema de transporte. El registro fílmico de la estación de La Granja se convirtió hasta el momento en el único rastro gráfico con el que cuenta la familia para reconstruir sus últimos movimientos, ya que después de ese punto el rastro del estudiante se desvanece por completo.

Transmilenio

La falta de respuestas institucionales y la lentitud denunciada en los procesos de búsqueda motivaron a familiares, amigos y allegados a realizar una protesta en la calle 80, bloqueando ambos sentidos de la vía para exigir mayor celeridad a las autoridades. La manifestación generó fuertes afectaciones en la movilidad del sector y obligó a modificaciones operativas en los servicios troncales de TransMilenio.

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🚨 ¡Josephe Santiago debe volver a casa! Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, está desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. El último registro que se tiene de él, según informa su familia, es cuando salió de su colegio y posteriormente fue ubicado en la… pic.twitter.com/8g5FNGRo19 — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) September 15, 2026

Mientras las autoridades competentes intensifican las labores de revisión de cámaras de seguridad adicionales en el corredor vial, la familia insiste en la urgencia de analizar a fondo este último registro visual para esclarecer qué ruta tomó Joseph Santiago tras descender o ingresar a la estación y dar con su pronta ubicación.

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