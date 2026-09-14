La desaparición de un estudiante de 15 años movilizó este lunes a compañeros y jóvenes en el occidente de Bogotá. Una manifestación se concentró durante la noche en la avenida calle 80 con carrera 77 para pedir avances en la búsqueda de Joseph Santiago Santamaría.

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El menor fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre, cuando salía del colegio La Palestina, ubicado en la localidad de Engativá. Desde entonces, familiares, compañeros y miembros de la comunidad educativa permanecen atentos a cualquier información que permita establecer dónde se encuentra.

Protestas en Bogotá por desaparición de Joseph Santiago Santamaría, estudiante de 15 años

La protesta también terminó afectando uno de los corredores principales del occidente de la capital. La manifestación provocó bloqueos tanto en los carriles mixtos como en la operación de TransMilenio, con buses troncales sin paso en ambos sentidos a la altura de la Calle 80 con carrera 77.

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En medio de la situación, hacia las 7:16 de la noche, cerca de 17.116 usuarios estaban afectados. Además, las estaciones Granja – Carrera 77 y Avenida Cali permanecían sin servicio, mientras algunas rutas TransMiZonal tuvieron que modificar sus recorridos.

🚨 #EnPunto | Una manifestación en la calle 80, a la altura de la carrera 77, mantiene afectada la operación de TransMilenio. Los servicios troncales continúan con retornos operativos, mientras las estaciones Granja-Carrera 77 y Avenida Cali permanecen sin servicio. Más de… pic.twitter.com/aXJ8CCmYv0 — Canal 1 (@Canal1_Col) September 15, 2026

Así mismo, los buses troncales efectuaron retornos hacia el oriente por la carrera 77 y hacia el occidente por la carrera 90. Las autoridades y TransMilenio recomendaron a los usuarios tener en cuenta las afectaciones y buscar alternativas para sus desplazamientos.

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