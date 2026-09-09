Por: El Espectador

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La sede regional de Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue objeto de rayones en su fachada y cámaras de seguridad durante una manifestación realizada el domingo 6 de septiembre. La protesta, denominada “Marcha las niñas resisten”, tenía como objetivo rechazar los cambios en el lenguaje institucional del ICBF al referirse a niñas, niños y adolescentes, luego de la polémica surgida por la instrucción de privilegiar la expresión “niñez” y el pedido desde la Regional Huila de utilizar únicamente el término “niños y adolescentes”.

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De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría Distrital de Gobierno, la movilización inició cerca de la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 33, y culminó en la sede regional del ICBF en la localidad de Teusaquillo. Al transitar hacia esa dirección, se registró el bloqueo de uno de los carriles, lo que obligó a TransMilenio a implementar desvíos temporales en las rutas zonales del sector. En el punto de llegada, algunos manifestantes usaron crayones y pintura en aerosol para dejar mensajes en el edificio y en cámaras de seguridad, conforme informaron los gestores de diálogo.

Las autoridades, mediante el Puesto de Mando Unificado y la colaboración de la Policía Nacional junto a la Policía de Infancia y Adolescencia, respondieron para mantener el orden. Según los reportes, no se presentaron heridos ni capturados durante la jornada. El colectivo Resistencia Chiquita figuró como uno de los principales convocantes, y los equipos de diálogo se centraron en verificar la presencia y condiciones de posibles adolescentes participantes.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF, compartió imágenes de los daños y afirmó que la entidad actuaría judicialmente para identificar responsables, además de reparar los daños en la fachada. Indicó que se investigará si adultos o actores políticos promovieron o financiaron la movilización, aunque, hasta el momento, el ICBF no ha presentado pruebas públicas sobre esa hipótesis ni ha identificado formalmente a responsables directos.

En cuanto al origen de la controversia, la discusión se detonó cuando una comunicación interna de la Regional Huila fue conocida, en la que se pedía emplear “niños y adolescentes”, sin mencionar a las niñas. Posteriormente, la dirección nacional explicó que su postura es priorizar “niñez” al considerar que abarca niñas y niños, aunque la Defensoría del Pueblo solicitó claridad sobre la política lingüística vigente. El ICBF respondió que no excluirá a las niñas de su lenguaje ni de sus programas, y que formalizará su respuesta ante la Defensoría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se originó la protesta en el ICBF de Bogotá por el cambio de lenguaje institucional?

La protesta surgió como respuesta a la directriz de la Regional Huila del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para referirse solo a “niños y adolescentes” y a la decisión de la dirección nacional de priorizar el término “niñez”, lo que generó inquietud sobre la posible exclusión del género femenino en la comunicación institucional. Esta polémica motivó la manifestación “Marcha las niñas resisten” frente a la sede regional de Bogotá.

¿Qué acciones anunció el ICBF tras la manifestación y los daños en su sede de Bogotá?

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que la entidad reparará los daños ocasionados en la fachada y las cámaras de seguridad, y que interpondrá acciones judiciales para individualizar a quienes resulten responsables de la intervención. Además, señaló que se investigará una posible financiación o promoción del acto por parte de adultos o actores políticos, aunque no se han divulgado pruebas al respecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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