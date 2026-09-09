Por: El Espectador

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Ensuciar el espacio público en Bogotá puede acarrear importantes consecuencias económicas. No solo es una cuestión de higiene o estética urbana, sino que ahora la vigilancia tecnológica aporta una dimensión clave en la detección de estas conductas. La ciudad ha integrado las cámaras de seguridad como soporte para identificar comportamientos que perjudican la convivencia y generan molestias a los ciudadanos. Acciones como arrojar basuras, escombros o muebles; dejar colchones en la calle; hacer necesidades fisiológicas en espacios públicos o lavar vehículos fuera de lugares habilitados, son conductas sancionadas según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con multas que para 2026 rondan los 933.816 pesos, clasificadas como multa general tipo 4.

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El proceso de sanción no depende únicamente de que una autoridad sorprenda a la persona infractora en el acto. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) cuenta con sistemas capaces de revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia distribuidas en la ciudad. Esta tecnología contribuye no solo al control de la seguridad, sino también al seguimiento de los temas de manejo inadecuado de residuos y otros factores que afectan la armonía urbana, de acuerdo con los reportes proporcionados.

Recientemente, las cámaras del C4 registraron un caso en el barrio San Blas, localidad de San Cristóbal, cuando dos personas intentaron abandonar una base de cama en plena vía pública durante la noche. Tras el análisis de las imágenes, los operadores alertaron a la Policía y a los gestores de la Secretaría de Seguridad, lo que permitió localizar a uno de los involucrados y proceder a imponer un comparendo por 933.816 pesos. Es relevante resaltar que las grabaciones no imponen automáticamente multas, sino que sirven como prueba para la intervención de la autoridad.

El Código contempla varias acciones sancionables. Lavar carros en el espacio público, como lo señala el artículo 100, numeral 5, y arrojar residuos voluminosos o escombros, según el artículo 111, numeral 8, tienen las mismas consecuencias económicas. Realizar necesidades fisiológicas en la calle también puede derivar en esa multa, sumada a una medida pedagógica. Si alguien contrata un vehículo no habilitado para el transporte de escombros, puede recibir una sanción tipo 3 de 466.908 pesos.

Las recomendaciones oficiales buscan evitar que estos residuos terminen en vías públicas. Existen canales específicos para la recolección de objetos voluminosos y los ciudadanos deben respetar los horarios asignados para sacar basuras. Para vehículos, la sugerencia es recurrir a establecimientos aptos para el lavado. Así, las autoridades apuestan a que la tecnología no solo ayude en temas de seguridad sino también en la conservación del espacio público en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las sanciones económicas por dejar basuras y escombros en el espacio público de Bogotá?

Las sanciones económicas por dejar basuras, escombros, muebles o realizar necesidades fisiológicas en el espacio público de Bogotá ascienden a 933.816 pesos, correspondientes a una multa general tipo 4 según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, emplear vehículos no adecuados para transportar escombros podría implicar una multa tipo 3 de 466.908 pesos.

¿Cómo apoyan las cámaras del C4 en la detección de infracciones contra el espacio público?

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permiten registrar y analizar situaciones en tiempo real o posterior a la ocurrencia de la infracción. Las imágenes captadas sirven como herramienta para alertar a las autoridades y sustentar posibles comparendos, fortaleciendo la vigilancia de conductas que afectan la convivencia en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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