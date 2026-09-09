Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ensuciar el espacio público en Bogotá no solo tiene consecuencias ambientales y de convivencia, sino también económicas. Ahora, las cámaras de seguridad de la ciudad son aliadas cruciales para evidenciar y sancionar las conductas que deterioran la calidad de vida urbana. De acuerdo con la normativa vigente, acciones como arrojar basura, abandonar muebles o escombros, hacer necesidades fisiológicas en la vía pública o lavar vehículos en zonas no permitidas pueden significar multas de hasta $933.816, cifra correspondiente a la multa general tipo 4 establecida en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Sigue a PULZO en Discover

Esta vigilancia trasciende la presencia policial directa. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) posee sistemas avanzados que permiten revisar los registros de las cámaras y analizar grabaciones asociadas a incidentes que afectan la convivencia. Gracias a esto, episodios que antes podían pasar inadvertidos ahora quedan documentados y pueden motivar acciones por parte de las autoridades, como se evidenció en marzo de este año, cuando operadores del C4 detectaron, mediante cámaras, a dos hombres dejando una base de cama en el barrio San Blas, San Cristóbal. Según El Espectador, los responsables fueron ubicados gracias a la coordinación entre la Policía y gestores de la Secretaría de Seguridad, y uno de ellos recibió la multa estipulada.

Sin embargo, debe quedar claro que la mera grabación de un incidente no implica la imposición automática del comparendo. Las grabaciones funcionan como soporte probatorio que apoya la intervención policial y la gestión de las autoridades competentes.

El Código detalla qué comportamientos son susceptibles de sanción. Lavar carros u otros bienes en el espacio público infringe el artículo 100, numeral 5, y la multa llega a casi un millón de pesos para 2026. Igual sanción aplica para quien descarte inadecuadamente basura, llantas, escombros, colchones o muebles, conforme al artículo 111, numeral 8. Hacer necesidades fisiológicas en el espacio público también es motivo de multa tipo 4 y, adicionalmente, puede requerir una medida pedagógica. Para quienes transporten escombros en vehículos no autorizados, la sanción es una multa tipo 3, correspondiente a $466.908.

El Distrito recomienda a los ciudadanos no depositar colchones o muebles en aceras y esquinas; existen canales habilitados para solicitar su recolección y puntos autorizados donde pueden entregarse estos elementos. Las basuras domiciliarias deben sacarse solo en los horarios asignados y para lavar vehículos, se debe acudir a espacios habilitados para esa actividad. De acuerdo con El Espectador, la apuesta de las autoridades es fortalecer la vigilancia y el control a través de la tecnología para que comportamientos perjudiciales sean sancionados de manera más efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las multas por ensuciar el espacio público en Bogotá según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana?

La multa general tipo 4 por ensuciar el espacio público en Bogotá asciende a $933.816 y se aplica a conductas como arrojar basura o escombros, abandonar muebles, lavar vehículos en el espacio público o realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, transportar escombros en vehículos no autorizados implica una multa tipo 3 de $466.908, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

¿Cómo ayudan las cámaras del C4 en Bogotá a sancionar conductas que afectan la convivencia?

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permiten revisar grabaciones para identificar infractores de normas sobre el manejo de residuos y otros comportamientos que afectan la convivencia. Las imágenes sirven como evidencia para que las autoridades puedan intervenir y sancionar, como ocurrió en San Cristóbal, donde se documentó el abandono de un mueble y se logró imponer el comparendo correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z