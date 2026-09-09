Por: El Espectador

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Ensuciar el espacio público en Bogotá puede salir costoso e incluso llega a convertirse en un asunto vigilado de cerca por la tecnología. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojar basura, abandonar muebles, realizar necesidades fisiológicas en la calle o lavar vehículos en lugares no autorizados, son conductas sancionadas que pueden implicar una multa general tipo 4, equivalente para 2026 a 933.816 pesos. Esta normativa busca mejorar la convivencia y proteger los espacios comunes de la ciudad.

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La vigilancia para hacer cumplir estas reglas no depende solamente de la presencia física de la Policía o de los gestores de seguridad. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá cumple un papel crucial: permite analizar grabaciones de cámaras de seguridad repartidas por la ciudad, orientando sus capacidades, entre otros aspectos, para identificar el inadecuado manejo de basuras o hechos que perturban la tranquilidad de la comunidad, de acuerdo con información de El Espectador. Así, la tecnología se convierte en una aliada clave para detectar a quienes insisten en precarizar el paisaje urbano, aunque el proceso de multa no es automático. Las imágenes funcionan como soporte probatorio y herramienta de verificación, pero requieren la intervención de las autoridades para proceder con comparendos.

Un ejemplo concreto ocurrió en marzo, cuando las cámaras del C4 registraron el abandono de una base de cama en una calle del barrio San Blas, en San Cristóbal. Gracias a la oportuna alerta a las autoridades, fue identificado uno de los infractores, y la intervención derivó en la imposición de una multa de 933.816 pesos, según reporta El Espectador.

Diversas acciones pueden desencadenar multas tipo 4, como lavar carros en la vía pública (artículo 100, numeral 5), arrojar residuos voluminosos (artículo 111, numeral 8) o evacuar necesidades fisiológicas en la calle, estas últimas también acompañadas de una medida pedagógica. Utilizar vehículos no habilitados para transportar escombros implica una multa tipo 3 de 466.908 pesos.

La recomendación de las autoridades distritales es gestionar desechos voluminosos como colchones, muebles o escombros a través de los mecanismos y puntos habilitados por los operadores, evitando dejarlos en andenes o esquinas. También hacen un llamado a sacar basuras únicamente en los días y horarios establecidos y a usar lugares autorizados para lavar vehículos. En definitiva, el compromiso ciudadano con el espacio público está hoy más vigilado que nunca e infringir estas normas puede terminar documentado en video y en una costosa sanción económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las conductas que pueden recibir multa de casi un millón de pesos en Bogotá?

Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojar basura, abandonar escombros, colchones o muebles, lavar vehículos en el espacio público sin permiso y realizar necesidades fisiológicas en la calle son infracciones que pueden acarrear una multa tipo 4, cuyo valor para 2026 es de 933.816 pesos. Cada una de estas conductas afecta el entorno y puede ser detectada a través de las cámaras de seguridad de la ciudad.

¿Cómo funcionan las cámaras del C4 para sancionar a quienes contaminan el espacio público en Bogotá?

Las cámaras gestionadas por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permiten identificar y verificar, por medio de grabaciones, casos de insalubridad y contaminación en la ciudad. Las imágenes no generan automáticamente la multa, pero sí sirven como evidencia para activar la respuesta de la Policía, que puede acudir al sitio, corroborar la situación y proceder a la imposición del comparendo según lo establece la normativa vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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