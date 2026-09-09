Por: El Espectador

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La limpieza y el orden en el espacio público de Bogotá han cobrado mayor relevancia debido a nuevas medidas de control y sanción impulsadas por las autoridades. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estipula que ciertas conductas, como arrojar basura y escombros, abandonar muebles, realizar necesidades fisiológicas en la vía pública o lavar vehículos en sitios no autorizados, pueden acarrear multas significativas que se acercan al millón de pesos colombianos para el año 2026. En detalle, la multa general tipo 4 fijada para estas infracciones asciende a $933.816, obligando a la ciudadanía a reconsiderar sus acciones cotidianas en el entorno urbano, según registros y normas citadas en la publicación de El Espectador.

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Lejos de basarse únicamente en el patrullaje tradicional, los organismos de control han incorporado tecnología a sus estrategias, tal como lo confirma el uso de cámaras de videovigilancia gestionadas por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Estas cámaras, distribuidas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, permiten identificar y registrar comportamientos indebidos para posteriormente ser verificados por las autoridades. El procedimiento no es automático: las grabaciones se convierten en pruebas que apoyan la intervención y decisión de los uniformados o funcionarios designados. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, en marzo de 2024, las cámaras del C4 captaron a dos personas cuando intentaban abandonar una base de cama en pleno barrio San Blas, en San Cristóbal. La reacción fue inmediata: un operador alertó a la Policía y a personal de la Secretaría de Seguridad, logrando ubicar a uno de los infractores e imponerle el respectivo comparendo por $933.816.

Las conductas que pueden derivar en estas sanciones están detalladas en varios artículos del Código de Seguridad y Convivencia, como el 100 (numeral 5), referente a lavar carros en el espacio público, y el 111 (numeral 8), que prohíbe arrojar desechos voluminosos o peligrosos en lugares no permitidos. Además, utilizar vehículos no autorizados para transportar escombros puede llevar a una multa tipo 3 de $466.908. Para evitar estas sanciones, el Distrito recomienda a los ciudadanos gestionar correctamente la disposición de residuos, utilizando los canales de recolección y respetando los horarios oficiales de recogida, así como acudir solo a establecimientos autorizados para el lavado de vehículos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la multa por arrojar basura o lavar carros en el espacio público en Bogotá?

La multa por arrojar basura, escombros, muebles viejos o lavar carros en el espacio público de Bogotá puede alcanzar los $933.816 para 2026, al ser catalogada como una infracción tipo 4 de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según información de El Espectador.

¿Qué acciones específicas se sancionan con la multa tipo 4 en Bogotá?

Entre las conductas sancionadas con multa tipo 4 están lavar vehículos en espacios no autorizados, arrojar basura, llantas o muebles a la calle, abandonar escombros y realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, según lo dispuesto en los artículos 100 y 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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