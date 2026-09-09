Por: El Espectador

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El Bacatá, esa monumental estructura de concreto blanco que domina el centro de Bogotá, se ha consolidado como uno de los rascacielos más emblemáticos de Colombia. Su altura, de 216 metros, lo posiciona entre los edificios más altos del país y ha sido motivo de admiración y controversia a partes iguales. Desde su construcción, el Bacatá ha representado tanto una promesa de renovación urbana como un dolor de cabeza financiero para quienes invirtieron en sus inicios.

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La historia de este ambicioso proyecto comenzó en 2008, con la fundación de BD Promotores Colombia. Sin embargo, fue el 24 de diciembre de 2010 cuando tomó forma concreta a través de la constitución de los fideicomisos encargados tanto del lote como del área comercial. Según la información proporcionada, las obras iniciaron formalmente en 2011 y, tras un ritmo acelerado, las torres alcanzaron su máxima altura en 2015.

El proyecto fue innovador desde su modelo de financiamiento. Miles de personas confiaron en los llamados derechos fiduciarios, también conocidos como Fidis, con la promesa de recibir parte de las utilidades una vez que el complejo estuviera en funcionamiento. Los Fidis funcionaron como títulos de inversión asegurados por fiduciarias, y permitieron recoger los ahorros de muchas familias que vieron en el Bacatá una oportunidad de rentabilidad atractiva.

Inicialmente, el complejo contaba con dos torres: la norte, destinada a apartamentos y oficinas, y la sur, pensada para albergar un hotel, un centro comercial y parqueaderos. No obstante, los problemas financieros de BD Promotores Colombia llevaron a un punto crítico en 2018, cuando la obra se detuvo y la torre sur quedó inconclusa. Esta situación generó incertidumbre entre los inversionistas, que vieron cómo su rentabilidad quedaba en duda mientras el proyecto se estancaba.

La crisis llegó a un nuevo nivel en 2021, cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar a la empresa promotora. Desde 2023, la fiduciaria encargada buscó opciones para revivir la construcción, lo que resultó en la entrada de la compañía TotalCo, responsable ahora de culminar las obras. Un cambio importante fue la transformación del espacio originalmente planeado como hotel; en adelante, será destinado a apartamentos, ajustándose a las nuevas condiciones del mercado y las circunstancias de la obra.

La dualidad del Bacatá permanece: por un lado, ofrece potencial de vivienda y revitalización; por otro, deja a muchos preguntándose sobre la suerte de su inversión y la viabilidad de modelos fiduciarios en grandes desarrollos urbanos bajo la lupa de autoridades como la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué ha pasado con los inversionistas que compraron Fidis en el proyecto Bacatá?

Los inversionistas que adquirieron derechos fiduciarios, o Fidis, tenían la expectativa de obtener una parte de las ganancias del Bacatá una vez el proyecto estuviera en operación. Sin embargo, la interrupción de las obras y los problemas financieros del promotor dejaron la rentabilidad de estas inversiones en entredicho, y aún existe incertidumbre sobre el desenlace para quienes confiaron sus ahorros a este modelo.

¿Cómo funciona un fideicomiso en proyectos inmobiliarios como el Bacatá?

Un fideicomiso es un mecanismo legal donde una fiduciaria administra recursos aportados por inversionistas para destinarlos a un proyecto, como la construcción de un edificio. En el caso del Bacatá, se crearon fideicomisos tanto para el lote como para el área comercial, prometiendo a los inversionistas participación en las ganancias futuras del proyecto, aunque en este caso los resultados no han sido los esperados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.