Por: El Espectador

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El Bacatá es uno de los edificios más altos de Colombia, con sus 216 metros de concreto blanco dominando el horizonte del centro de Bogotá. Pero más allá de su imponente presencia, el proyecto representa dos caras distintas para quienes lo conocen. Por un lado, Bacatá simboliza la esperanza de revitalización urbana y soluciones de vivienda. Por el otro, se convierte en motivo de preocupación para quienes depositaron sus ahorros buscando rentabilidad comercial, inversión que permanece en duda más de diez años después de iniciada la obra.

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La historia de Bacatá comenzó en 2008, cuando se fundó BD Promotores Colombia, empresa responsable de gestar el ambicioso desarrollo. El 24 de diciembre de 2010, se formalizaron los fideicomisos necesarios para el lote y el área comercial. El comienzo de las obras se dio en 2011, y para 2015 las torres alcanzaron su altura final, consolidando el perfil moderno del sector. Sin embargo, las dificultades financieras de BD Promotores truncaron el avance en 2018, deteniendo la construcción y dejando incompleta la torre sur.

La respuesta oficial llegó en 2021, cuando la Superintendencia de Sociedades —entidad estatal encargada de supervisar la actividad empresarial en Colombia— ordenó la liquidación de la promotora. Desde 2023, la fiduciaria encargada de los recursos buscó alternativas y finalmente vinculó a TotalCo, empresa que asumió la responsabilidad de concluir las obras restantes. Así, lo que inicialmente estaba planeado como un hotel se transformará en apartamentos, modificando el destino de parte del proyecto original.

En sus inicios, Bacatá fue promocionado con dos torres y cuatro componentes fundamentales: apartamentos y oficinas en la torre norte, más un hotel, un centro comercial y parqueaderos en la torre sur. Miles de inversionistas confiaron en la propuesta, financiando la construcción a través de la adquisición de derechos fiduciarios, conocidos como Fidis. Dichos instrumentos prometían a los compradores una participación en las utilidades futuras, una vez el complejo estuviera en funcionamiento. Según el desarrollo de los hechos y el seguimiento de autoridades como la Superintendencia de Sociedades, el desenlace del caso Bacatá arroja incertidumbre sobre el retorno para quienes apoyaron el proyecto desde su inicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió con las inversiones en Fidis del proyecto Bacatá en Bogotá?

Las inversiones en derechos fiduciarios, llamados Fidis, que muchas personas adquirieron para financiar el Bacatá, siguen en discusión. Más de una década después de lanzado el proyecto, la rentabilidad prometida a estos inversores no se ha materializado plenamente, en parte debido a las dificultades financieras del promotor y los cambios en la estructura del proyecto, de acuerdo con la información revisada.

¿Quién terminó la construcción del edificio Bacatá?

Luego de años de dificultades y tras ser liquidada BD Promotores Colombia en 2021, fue la empresa TotalCo la encargada de asumir el compromiso de concluir las obras inconclusas del Bacatá, especialmente en la torre sur. Este cambio se concretó después de que la fiduciaria supervisora buscara una solución tras la orden de liquidación, según lo informado en el texto original.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.