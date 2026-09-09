La muerte de Yenifer García, de 33 años, durante una sesión de tatuaje en su vivienda, en Bogotá, dejó una serie de interrogantes sobre el procedimiento de sedación al que fue sometida. Su esposo, Jonathan Cantor, contó cómo llegaron hasta el hombre que suministró los medicamentos y cuánto pagaron por el servicio.

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El caso ocurrió el 15 de agosto, en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe. García se preparaba para la tercera sesión de un tatuaje en la espalda, pero el dolor que había experimentado durante las jornadas anteriores llevó a la familia a buscar una alternativa para poder completar el diseño.

Según relató Cantor en una entrevista con el pódcast Conducta Delictiva, su esposa llevaba alrededor de nueve años trabajando con el mismo tatuador. Sin embargo, dos meses antes había tenido que detener el nuevo diseño porque ya no soportaba el dolor. A partir de esa situación comenzaron a buscar una forma de disminuir las molestias durante la siguiente sesión.

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Así contactaron al hombre que aplicó los medicamentos a Yenifer García

La familia llegó hasta Juan Yair, un hombre recomendado por una allegada que vive en Estados Unidos. De acuerdo con el relato de Cantor, la mujer conocía al señalado porque este realizaba procedimientos estéticos en su propia casa y le habría practicado una liposucción a una familiar.

Inicialmente, la idea era utilizar anestesia local en la zona que iba a ser tatuada. Por ese servicio, según contó el esposo, les cobraron 600.000 pesos, dinero que habría sido financiado por la conocida que vive en el exterior.

Sin embargo, pocos días antes del procedimiento, la modalidad cambió y se decidió aplicar los medicamentos por vía intravenosa. El hombre les habría asegurado que García permanecería consciente durante todo el procedimiento y que únicamente sentiría sueño. La duración estimada de la sedación, según el relato, era de unas dos horas.

Qué ocurrió durante la sesión de tatuaje

El procedimiento comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana del 15 de agosto. Media hora después llegó el hombre encargado de la sedación, mientras en la vivienda también se encontraban las dos hijas de la pareja.

Cantor contó que los medicamentos fueron aplicados directamente en una vena y que, posteriormente, se suministraron más dosis. Poco después, mientras el tatuador continuaba con su trabajo y una de las hijas salió a preparar una bebida, la música que sonaba en la vivienda se detuvo.

El tatuador pidió ayuda al notar que García no respondía. Sus hijas llamaron a los servicios de emergencia y recibieron instrucciones mediante una videollamada mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Cuando Cantor llegó a la vivienda, encontró a los paramédicos intentando reanimar a su esposa. Según su relato, una enfermera le preguntó al hombre que había aplicado los medicamentos qué sustancia había utilizado. La respuesta, de acuerdo con lo escuchado por el esposo, fue ketamina.

Cantor también relató que una de sus hijas encontró una jeringa escondida en el baño y que sobre la cama estaba el medicamento que, según él, había sido utilizado durante el procedimiento. Aproximadamente 20 minutos después de la aplicación, García habría dejado de responder.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.