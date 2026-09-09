Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Bacatá, conocido por su imponente estructura blanca y su altura de 216 metros que lo posiciona entre los edificios más altos de Colombia, ha sido desde sus inicios un símbolo de expectativas y controversias. Mientras algunos ven en su silueta en el horizonte del centro de Bogotá una promesa de renovación urbana y vivienda, para muchos inversionistas representa una fuente de frustración debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad de sus aportes. Esta dualidad ha marcado la percepción ciudadana sobre el proyecto desde hace más de una década.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de Bacatá inició formalmente en 2008 con la creación de BD Promotores Colombia. El 24 de diciembre de 2010, la empresa constituyó los fideicomisos necesarios para consolidar tanto el lote como el área comercial donde se levantaría el complejo. La construcción comenzó en 2011 y, para 2015, las torres ya habían alcanzado su altura total. Sin embargo, el progreso se vio truncado en 2018 cuando BD Promotores experimentó serios problemas financieros, obligando a detener las obras y dejando inconclusa la torre sur, una situación que marcó el comienzo de una larga incertidumbre para los inversionistas.

En 2021, ante la imposibilidad de retomar la obra, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de BD Promotores. La solución llegó hasta 2023, cuando la fiduciaria involucrada en el proyecto logró que la empresa TotalCo asumiera la culminación de la construcción, aunque con cambios sustanciales respecto al plan original: el hotel proyectado pasó a ser ahora apartamentos.

Desde un inicio, Bacatá prometió un desarrollo multifuncional, articulado en dos torres. La torre norte estaba destinada a alojar tanto apartamentos como oficinas, mientras que la torre sur incluiría un hotel, centro comercial y parqueaderos. La financiación de esta ambiciosa obra fue posible gracias a miles de personas que aportaron a través de la compra de derechos fiduciarios, conocidos como Fidis, que ofrecían participar en las futuras utilidades generadas por el complejo una vez operativo. La gestión de la obra recaía en BD Promotores, mientras que la administración comercial estaría a cargo de otra firma.

Las sucesivas demoras y modificaciones en el plan original mantienen hasta hoy la discusión sobre la viabilidad comercial de Bacatá y el verdadero beneficio para quienes creyeron en el proyecto desde sus primeras etapas.

¿Qué son los derechos fiduciarios (Fidis) en el proyecto Bacatá?

Los derechos fiduciarios, denominados Fidis, son participaciones adquiridas por los inversionistas del proyecto Bacatá, que les otorgan la posibilidad de recibir beneficios económicos derivados de las ganancias que genere la operación del edificio una vez concluido. Los Fidis representaron para muchos colombianos una forma de apoyar el desarrollo del complejo y, al mismo tiempo, aspirar a un retorno de su inversión con el tiempo.

¿Por qué se retrasó la construcción del edificio Bacatá y cómo se reactivó el proyecto?

La construcción del Bacatá se detuvo en 2018 como consecuencia de los problemas financieros experimentados por BD Promotores Colombia, la compañía responsable de ejecutar la obra. Tras la liquidación ordenada por la Superintendencia de Sociedades en 2021, la fiduciaria administradora del proyecto buscó nuevas alternativas y, finalmente, en 2023, logró vincular a TotalCo, empresa que asumió el compromiso de finalizar las obras, aunque introduciendo cambios en la destinación de ciertos espacios dentro del complejo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.