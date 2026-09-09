Por: El Espectador

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Ensuciar el espacio público en Bogotá puede significar un golpe fuerte para el bolsillo, especialmente porque las autoridades han incorporado nuevas tecnologías para vigilar comportamientos que afectan la convivencia. Según información de El Espectador, el uso de cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad ya es una herramienta diaria para identificar a quienes arrojan basura, escombros, colchones y muebles o realizan otras acciones inadecuadas en las calles. Este tipo de conductas, además de afectar la imagen y salubridad de la ciudad, pueden llevar a los ciudadanos a enfrentar una multa que ronda el millón de pesos.

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Hasta 2026, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece una multa tipo 4 de $933.816 para quienes incurran en este tipo de infracciones. Antes se podía depender de que una patrulla sorprendiera al infractor en el acto, pero ahora el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) tiene la facultad de revisar y analizar las grabaciones recogidas por las cámaras de seguridad. A través de esta tecnología, se verifica el manejo inadecuado de residuos y otras situaciones que perturban la tranquilidad en diferentes sectores.

El impacto de estas herramientas ya se observa en casos como el registrado en marzo, también reseñado por El Espectador. En esa ocasión, las cámaras captaron a dos hombres que intentaban abandonar una base de cama en la vía pública del barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal. La evidencia permitió que los operadores alertaran a la Policía y a la Secretaría de Seguridad, entidades que lograron la ubicación de uno de los responsables y le impusieron el comparendo correspondiente. De acuerdo con las autoridades, la videovigilancia no sanciona automáticamente, pero sí contribuye con pruebas fundamentales para que el proceso avance y se tomen decisiones frente a los hechos.

Entre las conductas más sancionadas, además de arrojar basura o escombros, están lavar vehículos en la calle, realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos o usar vehículos no adecuados para transportar escombros. En este último caso, la sanción asciende a $466.908 con una multa tipo 3. Para quienes desean deshacerse de objetos voluminosos, el Distrito insiste en que deben emplearse servicios de recolección autorizados, evitando dejarlos en andenes o esquinas, mientras que lavar vehículos debe hacerse exclusivamente en sitios permitidos. El reto de las autoridades es que las cámaras no solo vigilen la seguridad, sino que ayuden a transformar el comportamiento ciudadano y proteger el espacio público de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las multas por ensuciar el espacio público en Bogotá en 2026?

Las multas por ensuciar el espacio público en Bogotá para 2026, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y datos reseñados por El Espectador, pueden llegar al valor de $933.816 para conductas como arrojar basura, escombros, muebles, lavar carros en la vía pública o realizar necesidades fisiológicas en la calle. Además, emplear vehículos no autorizados para transportar estos residuos puede representar una sanción de $466.908.

¿Cómo usan las cámaras de seguridad para sancionar a infractores de basuras en Bogotá?

Las cámaras de seguridad integradas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permiten registrar y analizar infracciones en el manejo de basuras y otras conductas que alteran la convivencia. Las grabaciones no implican una multa automática, pero sí son empleadas para detectar hechos, alertar a las autoridades y respaldar procesos de sanción cuando corresponda, como sucedió en casos puntuales reportados en el barrio San Blas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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