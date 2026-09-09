Por: El Espectador

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El más reciente llamado laboral en Bogotá presenta una oportunidad para quienes buscan trabajo en sectores clave como salud, construcción, comercio, logística, restaurantes, seguridad, mantenimiento y servicios funerarios. De acuerdo con el Portal Bogotá, hay 1.452 vacantes disponibles, y la postulación se hace directamente a través del Servicio Público de Empleo, donde usted debe registrar o actualizar su hoja de vida y revisar cuidadosamente los requisitos de cada cargo, compatibles con su experiencia y formación. Esta iniciativa hace parte de la estrategia Talento Capital, ejecutada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

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Según la información oficial, la mayor parte de los cargos está orientada a jóvenes entre 18 y 28 años, con 1.239 plazas disponibles para este grupo, 203 para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad. Es importante destacar que tanto las vacantes profesionales como aquellas que no requieren experiencia hacen referencia a las características de los puestos ofertados, sin que representen nuevas oportunidades adicionales.

Los perfiles solicitados abarcan diversos niveles educativos: formación media, secundaria y universitaria, pero también existen opciones sin requisito educativo específico. Los cargos publicados incluyen auxiliar de enfermería, analista administrativo, operador logístico, asesor comercial, conductor con licencia C2, técnico electricista, médico general, mensajero motorizado, jardinero, agente funerario, entre otros. Sin embargo, cada oferta establece condiciones particulares de formación y experiencia, las cuales deben consultarse en la plataforma antes de postularse.

El trámite de inscripción es virtual y debe hacerse directamente en el Servicio Público de Empleo. Después de completar el registro, cada aspirante debe seleccionar las vacantes de acuerdo con su perfil, pues la postulación no es automática. La Agencia Distrital de Empleo remite las hojas de vida que cumplen con los requisitos, pero la selección y contratación dependen de cada empresa. Cabe resaltar que la postulación estará abierta hasta el sábado 12 de septiembre, aunque las empresas pueden cerrar antes sus procesos según la demanda.

Para quienes requieran orientación presencial, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital brindará asesoría en el barrio El Tejar, Puente Aranda, hasta el mismo 12 de septiembre. Además, la agencia tiene atención permanente en su sede principal, con servicios gratuitos de fortalecimiento de hoja de vida y acompañamiento en habilidades laborales. La Secretaría de Desarrollo Económico advierte que no se deben pagar intermediarios ni dar dinero por trámites, exámenes o supuestas gestiones que prometan el empleo.

La ciudad también apuesta por incluir a personas mayores de 50 años con la estrategia Talento +50, que otorga incentivos económicos a empresas que promuevan su contratación formal. En Bogotá, este grupo suma más de 2,33 millones de habitantes, pero enfrenta una informalidad del 48 % y es el menos contratado pese a las remisiones de la agencia distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo aplicar a las vacantes laborales de la estrategia Talento Capital en Bogotá?

Para postularse, usted debe ingresar al Servicio Público de Empleo, crear o actualizar su perfil y hoja de vida, buscar las vacantes ofrecidas en el marco de la estrategia Talento Capital y aplicar exclusivamente a aquellas que coincidan con su experiencia y nivel educativo. Es fundamental revisar cada requisito, ya que la inscripción en la plataforma no constituye postulación automática.

¿Qué significa informalidad laboral y cómo afecta a los mayores de 50 años en Bogotá?

La informalidad laboral se refiere a empleos que carecen de contrato formal y prestaciones legales. En Bogotá, casi la mitad de las personas mayores de 50 años trabajan en condiciones informales, lo que limita su acceso a protección social y beneficios, a pesar de ser el grupo más remitido por la Agencia Distrital de Empleo a procesos de selección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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