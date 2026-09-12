Por: Caracol TV

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Las autoridades de Bogotá informaron durante la tarde del viernes sobre cierres viales en sectores clave de la ciudad, como consecuencia de manifestaciones que no están relacionadas con la operación del sistema de transporte TransMilenio. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Movilidad, se presentó el cierre de la avenida El Dorado con carrera 33. En ese punto, la manifestación afecta tanto la calzada mixta, que es utilizada por vehículos particulares, como la calzada exclusiva, dedicada principalmente al transporte público, en sentido oriente-occidente.

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Los manifestantes avanzan desde la avenida El Dorado hacia la Universidad Nacional de Colombia, una zona que suele ser centro de múltiples movilizaciones y encuentros estudiantiles en la capital. El recorrido de los participantes continúa por la calle 26, una de las arterias principales de Bogotá, en dirección al occidente, lo que puede tener repercusiones en la movilidad de quienes transitan por ese sector, especialmente en horas pico.

Mientras tanto, los equipos de monitoreo de tráfico realizan un seguimiento constante tanto en la avenida Calle 26 como en la NQS, dos corredores viales fundamentales en la dinámica vehicular de la ciudad. Hasta el momento de la información, dichos corredores registran normalidad y no presentan contratiempos graves, permitiendo el flujo regular de la movilidad en esos puntos específicos.

Por otro lado, quienes tienen planeado salir de Bogotá utilizando la calle 80 deben prestar atención a una situación particular que afecta la movilidad en el sector de Parcelas: el cierre de la glorieta de Siberia. Este punto neurálgico ha causado un represamiento vehicular considerable, generando demoras para quienes desean abandonar la ciudad por esa ruta. Como alternativa, la Secretaría de Movilidad sugiere tomar la calle 13, una vialidad que permite descongestionarse de la situación crítica en el sector mencionado y facilita una salida más ágil de Bogotá.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores y ciudadanos para que mantengan la atención a los reportes oficiales y utilicen las rutas alternas sugeridas, con el propósito de reducir el impacto de estas manifestaciones y cierres en la movilidad de la capital.

¿Por qué se cerró la avenida El Dorado en Bogotá este viernes?

La avenida El Dorado fue cerrada en la tarde del viernes debido a una manifestación que no está vinculada al sistema TransMilenio. Según datos oficiales de la Secretaría de Movilidad, el cierre afecta las calzadas mixta y exclusiva en sentido oriente-occidente, dado que los participantes de la protesta avanzan hacia la Universidad Nacional y continúan su marcha por la calle 26 hacia el occidente.

¿Cuál es la mejor ruta alterna para salir de Bogotá si hay cierre en la glorieta de Siberia?

Dada la congestión vehicular causada por el cierre de la glorieta de Siberia, en el sector de Parcelas, la ruta alterna recomendada por la Secretaría de Movilidad para quienes deseen salir de Bogotá es tomar la calle 13. Esta opción permite evitar el represamiento en la calle 80 y facilita una salida más eficiente hacia los diferentes destinos fuera de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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