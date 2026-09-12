Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá enfrenta un reto fundamental en la protección de su población contra la influenza, una enfermedad respiratoria que puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en los grupos de riesgo. Aunque las autoridades han conseguido avances en la inmunización de la ciudadanía, los niños menores de cinco años y las personas adultas de más de 60 permanecen como el principal desafío en esta tarea. Según la Secretaría Distrital de Salud (SDS), más de 739.000 personas todavía no han recibido la vacuna contra la influenza, situación que mantiene en alerta a los equipos de salud pública y los invita a redoblar esfuerzos para que la protección llegue a quienes más la necesitan.

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La influenza, enfermedad que inicia habitualmente con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y cefalea, puede ser especialmente peligrosa para quienes presentan factores de riesgo, puesto que puede derivar en neumonía, necesidades de hospitalización e incluso fallecimientos. De acuerdo con la SDS, la transmisión ocurre fácilmente mediante pequeñas gotas emitidas al toser, estornudar o hablar, lo que hace aún más crítico el acceso oportuno al biológico.

Las cifras más recientes reflejan tanto avances como retos. Con corte al 2 de septiembre de 2026, Bogotá había aplicado 222.356 dosis a adultos mayores de 60, 229.995 a personas con enfermedades preexistentes (comorbilidades), 150.858 a niños y niñas entre seis meses y cinco años y 33.963 a gestantes. A pesar de estos logros, quedan pendientes más de 230.000 niños menores de seis años y casi 200.000 adultos mayores sin inmunizar.

La estrategia de la Secretaría Distrital de Salud ha puesto el foco en los grupos priorizados: primeros años de vida, gestantes a partir de la semana 14, personas mayores de 60, personas con condiciones clínicas de riesgo, convivientes de menores con cáncer y personal de salud, especialmente quienes prestan atención directa en áreas críticas. Además, la SDS ha fortalecido la vacunación en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), jornadas fuera de centros médicos tradicionales (extramurales) y la búsqueda activa de población susceptible, apoyada por campañas de información.

La invitación a la ciudadanía es a verificar el estado de vacunación. Como recordó Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas de la SDS, “vacunarse no solo es una decisión individual; también es una forma de cuidar a quienes están a nuestro alrededor”. Cada integrante de la comunidad cuenta en la selección de la protección colectiva, y los puntos de vacunación permanecen habilitados a diario en la capital.

¿Cuáles son los grupos priorizados para la vacuna contra la influenza en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá indica que la vacunación está dirigida principalmente a niños desde seis meses hasta cinco años, personas mayores de 60, gestantes a partir de la semana 14, personas con condiciones de salud de riesgo, convivientes de menores con cáncer y personal del sector salud en áreas clínicas.

¿Dónde encontrar puntos de vacunación contra la influenza en Bogotá?

Para recibir la vacuna, la ciudadanía puede consultar la sección del Portal Bogotá, donde encontrará información sobre todos los puntos habilitados, horarios y direcciones. Estos servicios funcionan todos los días para facilitar el acceso y ampliar la cobertura de la inmunización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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