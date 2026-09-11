Por: El Espectador

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El crimen del intendente de la Policía, Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, ocurrido recientemente, ha generado una respuesta inmediata de las autoridades. Según reportó el alcalde Carlos Fernando Galán, la investigación permitió la captura de siete presuntos implicados (dos de ellos mujeres) en este hecho violento, que sacudió la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con el mandatario, todos pertenecían a la banda criminal “Los de la Loma”. Tras su detención, las personas capturadas comparecieron ante un juez, quien dictó medida de aseguramiento a cinco de ellos. Las otras dos, por ser consideradas mujeres cabeza de familia, recibieron el beneficio de prisión domiciliaria, conforme explicó Galán.

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La secuencia de los hechos, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, comenzó cuando Pinilla Cárdenas, integrante del grupo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), realizaba labores de investigación para identificar y localizar a los responsables de un triple homicidio registrado horas antes en la zona alta de Ciudad Bolívar. Este suceso habría sido consecuencia de una disputa territorial relacionada con el control del tráfico de drogas en el sector de la invasión La Carbonera. Mientras llevaban a cabo tareas de verificación en el barrio Divino Niño, los investigadores se toparon con parte de los sospechosos; allí, en el intento de darse a la fuga, los implicados abrieron fuego y se produjo un intercambio de disparos. El intendente resultó herido de bala y, pese al esfuerzo de sus compañeros que lo trasladaron rápidamente al Hospital de Meissen, falleció más tarde. Pinilla Cárdenas tenía 19 años de servicio en la Policía y era padre de un niño de 10 años.

Según reportó El Espectador, la reacción de la Policía fue inmediata: durante el operativo posterior lograron capturar inicialmente a tres personas y decomisar un arma de fuego. El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que las operaciones y acciones para combatir el crimen continuarán sin pausa y afirmó que enfrentarán a los delincuentes de manera decidida.

Con base en el material probatorio recaudado por la Fiscalía, José Luis Mira Cardona, alias ‘Mueco’, y Duván Santiago Fernández Guerrero, alias ‘Mono’, enfrentan cargos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos con agravantes. El resto de los detenidos, incluidas las dos mujeres, están acusados de delitos relacionados con armas de fuego agravados. Según lo consignado en las audiencias, todos los implicados se declararon inocentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los capturados por el homicidio del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas?

Entre las siete personas detenidas, destacan José Luis Mira Cardona, alias ‘Mueco’, y Duván Santiago Fernández Guerrero, alias ‘Mono’, señalados directamente por homicidio y otros delitos agravados relacionados con armas de fuego. Los otros cinco procesados, incluidas dos mujeres que recibieron prisión domiciliaria, estarían vinculados al hecho y, según las autoridades, todos pertenecen a la banda denominada “Los de la Loma”.

¿Qué delitos les fueron imputados a los integrantes de la banda “Los de la Loma”?

De acuerdo con la información suministrada, los miembros capturados de la banda están siendo procesados principalmente por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, con agravantes según cada caso. Alias ‘Mueco’ y ‘Mono’ reciben imputaciones que incluyen homicidio, mientras los demás deberán responder por los delitos relacionados específicamente con las armas.

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