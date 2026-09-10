Por: Portal Bogotá

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En el norte de Bogotá, un caso que ha conmocionado a la opinión pública continúa avanzando en la justicia. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a alias Bambam, también conocido como Tatán, debido a su presunta implicación en el homicidio de un reconocido empresario arrocero y su escolta. Este crimen ocurrió el 11 de febrero de 2026 y ha sido objeto de una intensa investigación.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, alias Bambam habría tomado un papel determinante en la organización y ejecución de este asesinato. Entre los detalles destacados por la entidad, se encuentra la presunta formación de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea, a través de la cual se habrían emitido instrucciones directas a los demás participantes del delito. Alias Bambam también estaría involucrado en tareas previas de vigilancia y seguimiento a la víctima, actividades que resultaron clave para la materialización del atentado.

La investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá reveló que alias Bambam no solo coordinó la logística, sino que también contribuyó a la obtención tanto del arma de fuego como de la motocicleta empleada para la huida del sicario responsable del hecho. Por todos estos elementos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados. Sin embargo, durante la audiencia, el acusado no aceptó los cargos.

Alias Bambam fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando aparentemente intentaba salir del país con rumbo a Lima, Perú. Esta detención se realizó días después del arresto y judicialización de alias Tony, quien igualmente fue enviado a centro carcelario y es investigado por su posible participación en el mismo caso.

Por último, las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental en la lucha contra el crimen para conseguir una Bogotá más segura.

¿Quién es alias Bambam y cuál fue su presunta participación en el homicidio del empresario arrocero en Bogotá?

Alias Bambam, también conocido como Tatán, es señalado por la Fiscalía General de la Nación como pieza clave en la planeación y logística del homicidio de un empresario arrocero y su escolta, ocurrido en el norte de Bogotá. Se le atribuye la coordinación interna de un grupo mediante una plataforma de mensajería instantánea, así como la realización de labores de vigilancia, seguimiento y provisión de los elementos necesarios para ejecutar el crimen.

¿Por qué fue capturado alias Bambam y cómo avanza la investigación según la Fiscalía de Bogotá?

Alias Bambam fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando al parecer pretendía salir del país hacia Lima, Perú. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, enfrenta cargos por homicidio agravado y por delitos relacionados con armas de fuego. La investigación sigue en curso, con varias personas judicializadas, incluyendo a alias Tony, por su posible relación con los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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