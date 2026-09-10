Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una de las citas musicales más esperadas del año: el Festival Cordillera 2026, que tendrá lugar el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. De acuerdo con información oficial compartida a través del portal institucional “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta edición contará con un despliegue de movilidad especialmente coordinado para facilitar tanto la llegada como la salida de miles de asistentes, sin necesidad de carro particular.

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Uno de los protagonistas en la logística será TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, que ha anunciado una operación especial. Según la entidad, se habilitarán tres rutas de TransMiZonal en la salida del evento, dirigidas a puntos estratégicos de la ciudad como Unicentro, Septimazo y la avenida Primero de Mayo. El objetivo, de acuerdo con lo expresado por Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio, es “facilitar el regreso a casa de miles de asistentes al Festival Cordillera de manera rápida a precios justos”, invitando a la ciudadanía a apostar por el transporte público tras estos grandes encuentros de ciudad.

La secretaría Distrital de Movilidad, en cabeza de María Fernanda Ortiz, también ha enfatizado a través de sus redes sociales la importancia de planificar el desplazamiento para evitar congestiones y aprovechar el refuerzo en los corredores viales cercanos al Parque Simón Bolívar. Ortiz reiteró que quienes asistan al Festival Cordillera o circulen por la zona deberían organizar su itinerario anticipadamente y evitar el uso del vehículo particular, dada la oferta robusta que brindarán tanto TransMilenio como sus rutas zonales.

De acuerdo con la información suministrada, durante los horarios habituales, TransMilenio mantiene 26 rutas con conexión a estaciones clave, entre ellas Salitre – El Greco, CAN – British Council y Movistar Arena. Paralelamente, TransMiZonal dispondrá más de 33 rutas a paraderos ubicados en zonas aledañas, principalmente en la avenida carrera 68 y la calle 53, facilitando así el acceso y salida fluida al evento cultural.

Finalmente, las autoridades recomiendan mantener la tarjeta TuLlave recargada, planificar los trayectos con la aplicación TransMiApp, y consultar la información actualizada en el portal web de TransMilenio o a través del canal oficial de WhatsApp.

¿Cuáles son las rutas especiales de TransMiZonal para salir del Festival Cordillera 2026 en Bogotá?

Según información de la secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, la operación especial para el Festival Cordillera 2026 contempla tres rutas de TransMiZonal en la salida, con destino a Unicentro, Septimazo y la avenida Primero de Mayo. Estas rutas buscan facilitar el retorno seguro y ágil de los asistentes desde el Parque Simón Bolívar.

¿Cómo planificar el viaje en TransMilenio durante el Festival Cordillera 2026?

Las autoridades recomiendan cargar la tarjeta TuLlave, organizar los recorridos con la aplicación TransMiApp y verificar en la página web de TransMilenio los horarios y rutas habilitadas. Así, quienes asistan al Festival Cordillera podrán aprovechar los servicios reforzados y evitar demoras en sus desplazamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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