Por: El Espectador

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Un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Kennedy, en Bogotá, se registró en la madrugada de este jueves, cuando un bebé de aproximadamente un año fue abandonado a la intemperie frente a una vivienda, en el barrio Catalina. Según la información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá, fue un residente del sector quien, alertado por ruidos y golpes en la puerta de su casa, encontró al pequeño junto a una maleta que contenía objetos relacionados con su cuidado y algunos juguetes.

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El ciudadano no dudó en ponerse en contacto con las autoridades para informar sobre la situación. Instantes después, uniformados de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía llegaron al lugar y asumieron la custodia inmediata del menor, activando de manera prioritaria la ruta de restablecimiento de derechos. Esta respuesta inicial permitió trasladar al bebé bajo condiciones de protección y seguridad mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

Las labores de vecindario y el análisis de cámaras de seguridad del sector han sido fundamentales en el proceso investigativo. De acuerdo con las imágenes recogidas por los investigadores, horas antes de ser dejado en el sitio, una mujer fue captada cargando al niño. Actualmente, las autoridades revisan minuciosamente este material con el objetivo de identificarla y determinar su vínculo con el menor. Esta línea de investigación podría arrojar luz sobre los motivos que condujeron a este acto de abandono.

El menor fue puesto bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que inició un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Al respecto, la Policía reiteró el llamado a padres y cuidadores para intensificar la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordando que situaciones que comprometen su seguridad deben reportarse a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.

No está de más recordar que, conforme al artículo 127 del Código Penal Colombiano, abandonar a un menor o a una persona que no puede valerse por sí misma, estando obligado legalmente a su cuidado, es un delito que conlleva penas privativas de la libertad que oscilan entre treinta y dos (32) y ciento ocho (108) meses de prisión.

¿Cuáles son las consecuencias legales por abandonar a un menor en Colombia?

De acuerdo con el artículo 127 del Código Penal Colombiano, quienes abandonen a un menor o a una persona que no pueda valerse por sí misma, teniendo la obligación legal de protegerla, enfrentan penas de prisión que van desde treinta y dos (32) hasta ciento ocho (108) meses. La ley busca castigar severamente esta conducta para proteger la integridad y seguridad de los menores.

¿Qué protocolos sigue el ICBF al recibir un menor abandonado?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activa un proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando recibe a un menor abandonado. Esto implica garantizar su protección inmediata, realizar valoraciones médicas y psicológicas, y determinar medidas temporales o permanentes según el bienestar y la seguridad del niño hasta que se resuelva su situación legal y familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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