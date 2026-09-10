Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol colombiano se prepara para vivir una edición más del clásico que enfrenta a Millonarios FC y Deportivo Cali, dos de las instituciones más tradicionales del país. Este emblemático partido, conocido como el ‘Clásico Añejo’, corresponde a la Fecha 5 (aplazada) de la Liga BetPlay II-2026 y tendrá como escenario el estadio El Campín de Bogotá desde las 8:00 p. m. El encuentro representa una oportunidad crucial para ambos equipos, que llegan con necesidad urgente de sumar puntos en medio de momentos complejos, y marca el regreso de Alberto Gamero al banquillo local en la capital, un hecho de especial relevancia para la hinchada azul.

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La rivalidad entre Millonarios y Deportivo Cali se remonta oficialmente al 29 de agosto de 1948, cuando ambos clubes firmaron el primer capítulo con un intenso partido que terminó 3-2 en favor de los bogotanos. Desde entonces, este duelo se ha consolidado como la rivalidad más antigua del fútbol colombiano fuera de los clásicos regionales, acumulando 288 enfrentamientos oficiales. De acuerdo con el historial entregado, Deportivo Cali registra la mayor cantidad de victorias, con 104, mientras que Millonarios suma 100; los empates llegaron a 84, lo que refleja una competencia marcada por la paridad.

Si se consideran únicamente los cruces en Liga Colombiana, el cuadro ‘azucarero’ sostiene la ventaja con 100 triunfos, frente a 95 de los capitalinos y 79 empates en torneos domésticos. La última vez que se midieron en un torneo oficial fue el 8 de febrero de 2026, en Palmaseca, y finalizaron igualados sin goles.

A nivel deportivo, Millonarios encara este compromiso en un proceso de transición luego del retorno de Alberto Gamero, quien asumió de nuevo el mando tras la salida de Fabián Bustos. En su reaparición, el ‘embajador’ igualó a un gol como visitante ante el Pereira. Como dato destacado, Mayer Candelo —referente histórico de ambos equipos— acompaña desde la asistencia técnica. Por su lado, Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel, llega con la moral baja después de quedar fuera de la Copa BetPlay y arrastrando una racha de nueve partidos de liga sin vencer al conjunto azul, por lo que buscar revertir la tendencia será clave para su proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance histórico entre Millonarios y Deportivo Cali en partidos oficiales?

Según datos entregados en el artículo, Millonarios y Deportivo Cali se han enfrentado 288 veces en partidos oficiales. Deportivo Cali lleva la delantera con 104 victorias, seguido de Millonarios con 100 triunfos, mientras que han empatado en 84 ocasiones, lo que evidencia una rivalidad muy equilibrada a través de los años.

¿Por qué el clásico entre Millonarios FC y Deportivo Cali se denomina ‘añejo’ en el fútbol colombiano?

El partido recibe el nombre de 'Clásico Añejo' porque corresponde a la rivalidad más antigua del fútbol profesional colombiano fuera de los clásicos de corte regional, iniciada oficialmente el 29 de agosto de 1948. Su larga data y el número de enfrentamientos a lo largo de más de siete décadas consolidan este rótulo en el balompié nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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