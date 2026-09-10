Por: El Espectador

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Cuatro menores de edad están desaparecidos en Bogotá y sus familias, respaldadas por las autoridades, mantienen la esperanza de encontrarlos. Desde finales de agosto no se tiene información sobre el paradero de estos jóvenes, por lo que los casos se han hecho públicos con el fin de acelerar las búsquedas y pedir el apoyo de la ciudadanía. De acuerdo con datos de Medicina Legal citados en los reportes oficiales, el panorama de la capital es alarmante: entre enero y marzo de 2026, se reportaron 476 casos de desaparición, lo que equivale a un promedio cercano a cinco al día. De ese total, el 60 % de los casos permanecía sin respuesta, lo que genera una preocupación creciente en Bogotá.

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Sara Gabriela Sánchez, de 12 años, desaparecida desde el 31 de agosto, es una de las menores buscadas activamente. Su información fue difundida a través del boletín de Alerta Rosa, mecanismo de búsqueda inmediata. Se sabe que mide cerca de 1,50 metros y tenía puesta una sudadera gris y tenis negros al momento de su desaparición. Por su parte, Sharit Yulieth Pérez Vargas, de 13 años, fue vista por última vez el 29 de agosto. Al momento de desaparecer, vestía ropa sin especificar y portaba características particulares como tatuaje en la zona superior de la espalda y perforaciones en orejas y nariz. Hasta la fecha, las autoridades no han logrado ubicarla.

Ronni Díaz Velasco, con solo nueve años, fue visto la última vez el 2 de septiembre y su caso también está registrado ante Medicina Legal. Su familia y las autoridades han solicitado máxima colaboración para encontrarlo, describiéndolo como un niño de contextura delgada y cabello castaño claro.

El caso de Paula Sofía Alarcón Kappler, de 14 años, tiene circunstancias singulares. Varios datos aportados por su familia han sido claves: el padre relató que la joven salió de su casa, en el barrio Santa Isabel, con una maleta, y dejó una carta donde expresaba la decisión de empezar una nueva vida. Sin embargo, cámaras de seguridad muestran a un hombre esperándola y acompañándola a pocos metros de su vivienda, lo que abre la posibilidad de que haya sido engañada o manipulada por un adulto desconocido. Actualmente, el mecanismo de Alerta Rosa sigue activo en todos los casos, lo que implica una búsqueda prioritaria por parte de la Policía y otras entidades.

Quienes tengan información relevante pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 o los números específicos dispuestos para cada caso, como han reiterado las autoridades en los boletines oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el mecanismo de Alerta Rosa para desaparecidos en Bogotá?

El mecanismo de Alerta Rosa es una estrategia activada por las autoridades para dar prioridad a la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. Esta alerta difunde públicamente la información esencial de quienes no han sido localizados, con el objetivo de que la comunidad contribuya a la búsqueda. De acuerdo con los reportes citados, los organismos encargados reciben datos e indicios sobre posibles ubicaciones y personas vistas con los menores.

¿Cuáles son los principales datos de contacto para reportar desaparecidos en Bogotá?

Según la información oficial, la línea de emergencias 123 es el principal canal para alertar sobre casos de menores desaparecidos en Bogotá. Adicionalmente, se han dispuesto números telefónicos específicos para cada caso: 310 301 1308 para Sara Gabriela Sánchez, Sharit Yulieth Pérez y Ronni Díaz Velasco, y 310 255 6214 para Paula Sofía Alarcón Kappler. Las autoridades insisten en informar cualquier dato relevante directamente a estos organismos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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