Por: Portal Bogotá

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La experiencia de aprendizaje alrededor del patrimonio en Bogotá ha tomado impulso con la Escuela de Patrimonio Arqueológico de Usme, programa destacado en la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', donde el patrimonio no solo se estudia, sino que también se vive y se protege. Recientemente, los estudiantes de esta escuela concluyeron el ciclo de salidas pedagógicas con una visita al Agroparque Sabio Mutis, reforzando así los conocimientos y conexiones entre historia, cultura y memoria que se han promovido durante todo el proceso formativo, según los detalles aportados por la Alcaldía Local de Usme.

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La ruta planteada para los estudiantes incluyó tres lugares de valor patrimonial: la Catedral de Sal de Zipaquirá, el Parque Arqueológico de Facatativá y, finalmente, el Agroparque Sabio Mutis. Cada destino permitió a los participantes enlazar lo aprendido en las aulas con manifestaciones vivas del patrimonio. En la última visita, por ejemplo, las actividades giraron en torno a la preparación de productos tradicionales como la panela y el café. Asimismo, los estudiantes profundizaron en la historia de la Expedición Botánica y en el legado de José Celestino Mutis, figura clave de la ciencia y la cultura en Colombia.

Carlos Vera, representante de la Alcaldía Local de Usme y referente en temas de deporte, señaló que las salidas pedagógicas constituyen un complemento esencial para la formación ofrecida por la escuela. A su juicio, estos espacios fortalecen la memoria colectiva y el conocimiento del territorio. Vera enfatizó la trascendencia de preservar y explorar el patrimonio, investigando permanentemente sobre las raíces tanto de la localidad de Usme como del país en general.

Por su parte, Constanza Carrera, coordinadora de la Escuela de Patrimonio, enfatizó que el programa ha servido para ampliar la comprensión del concepto de patrimonio cultural. Ella explicó que no se limita únicamente a elementos tangibles, como monumentos o piezas arqueológicas, sino que abarca historia, tradiciones y expresiones culturales diversas, subrayando el carácter amplio e inclusivo de la cultura.

De acuerdo con la Alcaldía Local de Usme, el propósito central de estas acciones es propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones al patrimonio, fomentar un conocimiento más profundo sobre el territorio y promover la protección y el cuidado de estos recursos. El ciclo de salidas pedagógicas concluyó como una experiencia integral que fortaleció la identidad cultural y el reconocimiento de las tradiciones y raíces propias de Usme y de Colombia.

¿Qué aprendizajes dejó la Escuela de Patrimonio Arqueológico de Usme en los estudiantes?

La Escuela de Patrimonio Arqueológico de Usme permitió a los estudiantes conectar conceptos estudiados en clase con expresiones vivas del patrimonio, como la preparación de productos tradicionales y el legado histórico de figuras como José Celestino Mutis. Según los testimonios recogidos, esta experiencia fomentó la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y una visión más amplia del patrimonio cultural.

¿Por qué es importante promover el conocimiento del patrimonio cultural en Usme y Bogotá?

Promover el conocimiento sobre el patrimonio cultural en Usme y Bogotá es fundamental, ya que fortalece la identidad local, impulsa el valor de las tradiciones y motiva a las nuevas generaciones a cuidar y proteger los recursos culturales. De acuerdo con la Alcaldía Local de Usme, estas iniciativas contribuyen a la salvaguardia de la historia y la cultura del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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