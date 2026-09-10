Por: Portal Bogotá

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La ruralidad como protagonista en la escena artística de Bogotá vuelve a ser reconocida a través de la iniciativa FUGA 3-16: la ruralidad como expresión viva de la “Bogotaneidad”. Esta convocatoria, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), invita a artistas y colectivos residentes en Bogotá a postular sus proyectos culminados antes del 25 de septiembre de 2026, siempre que demuestren una trayectoria mínima de dos exposiciones entre 2023 y 2026, según la información suministrada por la Alcaldía en su portal oficial.

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El propósito central de esta invitación es promover la creación y circulación de propuestas que exploren la compleja relación entre el campo y la ciudad, resaltando el valor del patrimonio inmaterial, la memoria campesina, la soberanía alimentaria, las prácticas ambientales, la conservación de páramos y agrosistemas, y los derechos culturales. De forma especial, la convocatoria anima a que los proyectos aborden las distintas formas de expresión artística, lenguajes y modos de vida que emergen de la interacción entre la ruralidad y el entorno urbano, fenómeno que define buena parte de la actual identidad bogotana, según lo expresado por la FUGA.

Pueden participar personas naturales mayores de 18 años o agrupaciones conformadas por residentes en Bogotá que demuestren, a través de exposiciones colectivas o individuales realizadas en el periodo indicado, un recorrido significativo en las artes plásticas y visuales. Los proyectos seleccionados recibirán un estímulo de seis millones de pesos cada uno y tendrán la oportunidad de exhibir sus obras en las salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ubicada en la Calle Décima #3-16, en el centro de la ciudad. Como se especifica en la fuente, el incentivo es mixto, pues incluye recursos para producción gráfica, textos museográficos, inauguración y divulgación de la muestra.

Una de las condiciones principales es que las propuestas deben incorporar actividades de socialización con las comunidades y el público, facilitando encuentros y diálogos sobre la ruralidad y la ciudad. Estos espacios buscan ampliar la comprensión de las experiencias campesinas y fortalecer los lazos con las comunidades locales de localidades como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y otras. Durante la evaluación, tendrán especial relevancia los aportes conceptuales de la propuesta y su vinculación con personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado, así como su viabilidad técnica y trayectoria del portafolio de los participantes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por FUGA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo postular un proyecto artístico a la convocatoria FUGA 3-16 en Bogotá?

Para postular un proyecto, los interesados deben ser artistas o agrupaciones residentes en Bogotá con al menos dos exposiciones realizadas entre 2023 y 2026. Las propuestas deben estar culminadas al momento de aplicar y incluir actividades de socialización. Toda la postulación y consulta de condiciones se realiza a través del canal digital dispuesto por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, indicado en la convocatoria oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar los proyectos en la convocatoria de FUGA?

Los criterios de selección priorizan la capacidad conceptual del proyecto para abordar la ruralidad como parte de la identidad bogotana, la inclusión de actividades de socialización, la viabilidad técnica de la exposición y la trayectoria del portafolio. Se otorga un valor diferencial a propuestas que integren personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado en roles artísticos o creativos, siguiendo lo que establece la convocatoria oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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