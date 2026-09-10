Por: Portal Bogotá

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El domingo 13 de septiembre de 2026 marcará el inicio de una transformación significativa para la movilidad en Bogotá, particularmente en el sector de la calle 100 con carrera Séptima. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), comenzará el desmonte del puente vehicular existente en este punto, construido en los años 60, con el fin de dar paso a una estructura más moderna, amplia y segura.

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El nuevo puente será una pieza clave para mejorar la conectividad entre la troncal de la avenida carrera 68 de TransMilenio, el sistema masivo de transporte, y el nuevo Corredor Carrera Séptima. Según el IDU, la nueva estructura tendrá una longitud de 461 metros, más del doble de los 205 metros que alcanza el puente actual. Así mismo, el ancho aumentará de 10,50 metros a 16,20 metros, permitiendo el paso de cuatro carriles —dos en cada sentido— en lugar del sistema actual de un carril por sentido. Esto busca descongestionar uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad, la titular María Fernanda Ortiz expresó que, aunque las obras traerán algunos inconvenientes para quienes se desplazan diariamente por la zona, las autoridades trabajan para asegurar alternativas de circulación y la seguridad de la ciudadanía. En paralelo, el director del IDU, Orlando Molano, destacó que el nuevo cruce no solo ampliará la capacidad vehicular, sino que incluirá pasos deprimidos —infraestructura que atraviesa por debajo de la vía principal— para facilitar el flujo de vehículos particulares en múltiples direcciones dentro de la intersección.

El proyecto también incorporará aisladores sísmicos, tecnología que mejora la resistencia de la estructura ante eventuales movimientos telúricos, protegiendo tanto la integridad del puente como la seguridad de las personas.

Como parte del proceso, desde el 8 de septiembre se implementarán ajustes en la movilidad: en la carrera Séptima, sentido norte a sur, se habilita un desvío temporal en la calle 102 conectando la carrera Octava A y la calle 100 hacia el occidente. Para quienes van de sur a norte, un carril de la carrera 11 cambiará transitoriamente de sentido. Además, la ciclorruta de la carrera 11 no tendrá modificaciones. A partir del 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A quedará cerrada al paso vehicular junto con los giros del puente. Durante el día, habrá dos carriles de circulación por sentido sobre la carrera Séptima y, en la noche, solo uno para garantizar la seguridad mientras avanzan las obras.

Este nuevo puente, cuya finalización está proyectada para finales de 2027, representa un avance en infraestructura y movilidad para Bogotá, de acuerdo con las fuentes institucionales consultadas.

¿Qué cambios en la movilidad habrá por el desmonte del puente de la calle 100 en Bogotá?

Los cambios más significativos incluyen el cierre total de la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A a partir del 13 de septiembre de 2026 y la deshabilitación de los giros del puente. Desde el 8 de septiembre habrá desvíos: en la carrera Séptima, sentido norte a sur, se habilita un desvío por la calle 102 hacia la carrera Octava A y la calle 100 al occidente. Además, un carril de la calzada oriental de la carrera 11, entre calles 94 y 100, cambiará temporalmente de sentido de norte-sur a sur-norte, mientras la ciclorruta permanecerá igual.

¿En qué consiste un paso deprimido en movilidad urbana?

Un paso deprimido es una infraestructura vial que permite a los vehículos cruzar una vía principal circulando por debajo de ella, es decir, mediante un túnel o un desnivel. Esto facilita la circulación continua en intersecciones de gran tráfico y reduce los conflictos viales al evitar cruces directos en la superficie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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