Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la convivencia y el respeto por el espacio público son responsabilidades compartidas que afectan la calidad de vida de toda la ciudadanía. Según las recomendaciones de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, comportamientos como orinar en la calle, arrojar basura, dejar colchones o escombros en las vías públicas, o lavar un vehículo en la calle sin utilizar agua reciclada de lluvia, no solo afectan al entorno y a quienes residen en la ciudad, sino que también constituyen infracciones que traen consigo sanciones económicas y medidas correctivas. Estas acciones, lejos de ser inofensivas, repercuten negativamente en la imagen y el ambiente de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La normativa aplicable proviene del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido por la Ley 1801 de 2016. De acuerdo con esta legislación, lavar carros u otros bienes muebles en el espacio público está tipificado en el artículo 100, numeral 5, y conlleva una multa general tipo 4, que para el año 2026 corresponde a $933.816. Similarmente, arrojar basura, llantas, residuos de construcción, colchones o muebles en la vía pública representa una infracción según el artículo 111, numeral 8, sancionada con la misma multa. Adicionalmente, el artículo 111, numeral 9, estipula que utilizar medios no aptos para transportar escombros puede acarrear una multa general tipo 3 de $466.908. Por último, el artículo 140, numeral 11, prohíbe hacer necesidades fisiológicas en el espacio público; esta conducta implica multa general tipo 4 y una medida pedagógica.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (SDSCJ) recalca que más allá de evitar sanciones, es fundamental para la comunidad comprender el impacto de cada uno de estos comportamientos en la ciudad. Acciones preventivas como sacar la basura en los horarios y días asignados, coordinar la recolección de colchones o escombros con operadores autorizados, lavar vehículos únicamente en lugares habilitados y no hacer necesidades fisiológicas en la vía pública son sencillas pero marcan una diferencia cuando la colectividad las adopta.

La transformación hacia una ciudad más limpia y ordenada depende de la corresponsabilidad y la participación activa de sus ciudadanos, valores promovidos desde el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Finalmente, se invita a denunciar cualquier conducta contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta esencial en la lucha contra los comportamientos que afectan negativamente a Bogotá.

¿Cuáles son las multas vigentes en Bogotá por arrojar basura o hacer necesidades en vía pública?

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), arrojar basura, colchones, escombros u otros residuos en el espacio público acarrea una multa general tipo 4, equivalente a $933.816 para el año 2026. Hacer necesidades fisiológicas en espacios públicos implica la misma sanción económica, más una medida pedagógica, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué recomendaciones se deben seguir para una mejor convivencia ciudadana en Bogotá?

Las autoridades recomiendan sacar la basura solo en los días y horarios establecidos, solicitar recolección a operadores autorizados para desechos voluminosos o residuos de construcción, lavar vehículos únicamente en establecimientos autorizados y evitar a toda costa realizar necesidades fisiológicas en la calle. Cumplir estas pautas, según la SDSCJ, es clave para lograr una ciudad más ordenada, limpia y respetuosa con el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z