Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá enfrenta retos ambientales que requieren la participación activa de la ciudadanía. Conscientes de esta necesidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) lanzaron una convocatoria para el Voluntariado Ambiental 2026-2027. Esta invitación busca sumar a más iniciativas ciudadanas dispuestas a cuidar los humedales, proteger la biodiversidad, recuperar ecosistemas, fomentar la educación ambiental y movilizar comunidades, acciones que tienen un impacto directo en la transformación de los territorios, de acuerdo con la SDA.

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Las inscripciones estarán habilitadas desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2026. Quienes estén interesados podrán registrarse en la plataforma señalada por las autoridades ambientales de la ciudad. El voluntariado es visto como una oportunidad para reconocer y potenciar el compromiso de aquellas personas y agrupaciones que dedican esfuerzo, conocimientos y capacidades para enfrentar los desafíos ambientales en el Distrito Capital.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente, actualmente existen 171 iniciativas de distintas localidades que ya hacen parte de este proceso, desarrollando acciones que van desde la protección de la biodiversidad y ecosistemas, hasta la educación ambiental y la participación de la comunidad en asuntos ecológicos.

Además, las iniciativas que se vinculen a este voluntariado recibirán acompañamiento y formación para fortalecer su trabajo. Este proceso será certificado y se centrará en la participación y la educación ambiental. Como incentivo adicional, durante diciembre de 2026, coincidiendo con el Día Internacional de los Voluntarios, las propuestas más sobresalientes recibirán un reconocimiento oficial por parte de la administración distrital.

La convocatoria está abierta para iniciativas comunitarias que trabajen en gestión ambiental y desarrollo social, colectivos de jóvenes, mujeres y líderes territoriales, instituciones públicas y privadas con proyectos de voluntariado ambiental, así como organizaciones y agrupaciones dedicadas a la defensa, protección y conservación del patrimonio natural en el Distrito.

A las propuestas seleccionadas les serán ofrecidos espacios de acompañamiento en sus actividades, capacitaciones certificadas en participación y educación ambiental, inclusión en actividades de sensibilización colectiva, acceso a redes de trabajo colaborativo y el reconocimiento formal de su aporte a la ciudad.

La administración distrital invita a sumarse a las iniciativas ya existentes dentro del Voluntariado Ambiental, con el fin de transformar las acciones individuales en soluciones colectivas que contribuyan a la preservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar de los territorios bogotanos, según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá y la SDA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede postularse una iniciativa al Voluntariado Ambiental 2026-2027 en Bogotá?

Las iniciativas interesadas en postularse al Voluntariado Ambiental 2026-2027 podrán hacerlo entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2026 completando el formulario designado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Es importante que quienes aspiren a vincularse tengan proyectos orientados a la gestión ambiental o social en el Distrito Capital, ya sea de carácter comunitario, institucional o colectivo, de acuerdo con lo indicado por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué beneficios reciben los integrantes del Voluntariado Ambiental de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, los integrantes obtienen acompañamiento, formación certificada en educación y participación ambiental, inclusión en actividades de sensibilización, espacios para participar en redes de trabajo colaborativo y reconocimiento oficial de sus acciones, incentivando así el fortalecimiento y la visibilidad de sus iniciativas ambientales en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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